Manaus ganha centro único de cuidado para gatos com fusão do CATshop Gato Manauara e Unidade de Saúde Felina

Notícias de Manaus – Manaus ganha um espaço inédito de cuidado e bem-estar para felinos com a expansão do CATshop Gato Manauara, fundado pelo empresário Thiago Andrade. A poucos dias de completar oito anos de atuação no mercado, a loja especializada se consolida como referência em produtos exclusivos para gatos e agora dá um passo ainda maior ao se integrar à Unidade de Saúde Felina, formando uma rede completa de atendimento especializada para gatos, algo sem precedentes na capital amazonense.

A iniciativa une produtos premium, acessórios exclusivos e projetos personalizados de arranhadores e ambientes, criados por uma equipe de arquitetos especializada, garantindo conforto, estímulo e segurança para os felinos dentro de casa. Além de atender às necessidades básicas dos animais, a integração com a unidade de saúde oferece especialização em diversas áreas médicas, como oftalmologia, urologia, cardiologia, dermatologia e outras especialidades voltadas exclusivamente aos gatos.

Segundo Thiago Andrade, proprietário do CATshop, a ideia é transformar a experiência de cuidado com os felinos em Manaus. “O Gato Manauara nasceu para ser mais do que uma loja. Queremos que cada gato seja tratado como único, recebendo produtos de qualidade e todo o suporte de uma rede especializada. Nosso objetivo é facilitar a vida dos tutores e oferecer bem-estar completo aos felinos”, afirma.

Experiência diferenciada para tutores e gatos

O diferencial da fusão está na integração entre produtos e serviços de saúde, oferecendo uma experiência completa para tutores preocupados com a qualidade de vida de seus animais. Além de comprar alimentos, brinquedos, acessórios e mobiliário personalizado, os clientes agora podem contar com atendimento especializado, consultas médicas e acompanhamento contínuo da saúde de seus felinos em um mesmo local.

A estrutura do Gato Manauara permite que cada espaço seja adaptado às necessidades comportamentais e fisiológicas dos gatos, promovendo conforto, estimulação mental e física, e segurança. Os projetos de arranhadores e ambientes personalizados foram desenvolvidos pensando na interação dos felinos com o ambiente doméstico, algo que reforça o compromisso da loja com a qualidade de vida dos animais.

Além da saúde física, o Gato Manauara também investe em bem-estar emocional, com consultorias sobre comportamento felino, enriquecimento ambiental e soluções que promovem estímulo cognitivo. Essa abordagem integrada torna a experiência única, alinhando cuidados estéticos, saúde e entretenimento em um só local.

Endereços e contatos

A loja CATshop Gato Manauara fica localizada na:

Rua Albert Sabin, nº 31 – Loja 01 – Parque 10 de Novembro – Manaus/AM

Contato: (92) 99420-4310

Redes sociais: @GatoManauaraCatshop

A Unidade de Saúde Felina, parceira da loja, atende no endereço:

Rua Altair Severiano Nunes, 73, Cj Eldorado – Parque 10 de Novembro – Manaus/AM

Contato: (92) 99377-3045

Redes sociais: @Unidadedesaudefelina.usfel