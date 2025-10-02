A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Manaus ganha centro único de cuidado para gatos com fusão do CATshop Gato Manauara e Unidade de Saúde Felina

Agora, o Catshop dá um passo ainda maior ao se integrar à Unidade de Saúde Felina, formando uma rede completa.

Por Natan AMPOST

02/10/2025 às 18:11

Ver resumo

Notícias de Manaus – Manaus ganha um espaço inédito de cuidado e bem-estar para felinos com a expansão do CATshop Gato Manauara, fundado pelo empresário Thiago Andrade. A poucos dias de completar oito anos de atuação no mercado, a loja especializada se consolida como referência em produtos exclusivos para gatos e agora dá um passo ainda maior ao se integrar à Unidade de Saúde Felina, formando uma rede completa de atendimento especializada para gatos, algo sem precedentes na capital amazonense.

A iniciativa une produtos premium, acessórios exclusivos e projetos personalizados de arranhadores e ambientes, criados por uma equipe de arquitetos especializada, garantindo conforto, estímulo e segurança para os felinos dentro de casa. Além de atender às necessidades básicas dos animais, a integração com a unidade de saúde oferece especialização em diversas áreas médicas, como oftalmologia, urologia, cardiologia, dermatologia e outras especialidades voltadas exclusivamente aos gatos.

PUBLICIDADE

Leia também: Saiba quem é o influencer que escalou a torre da Ponte Rio Negro em Manaus; vídeos

Segundo Thiago Andrade, proprietário do CATshop, a ideia é transformar a experiência de cuidado com os felinos em Manaus. “O Gato Manauara nasceu para ser mais do que uma loja. Queremos que cada gato seja tratado como único, recebendo produtos de qualidade e todo o suporte de uma rede especializada. Nosso objetivo é facilitar a vida dos tutores e oferecer bem-estar completo aos felinos”, afirma.

PUBLICIDADE

Experiência diferenciada para tutores e gatos

O diferencial da fusão está na integração entre produtos e serviços de saúde, oferecendo uma experiência completa para tutores preocupados com a qualidade de vida de seus animais. Além de comprar alimentos, brinquedos, acessórios e mobiliário personalizado, os clientes agora podem contar com atendimento especializado, consultas médicas e acompanhamento contínuo da saúde de seus felinos em um mesmo local.

PUBLICIDADE

A estrutura do Gato Manauara permite que cada espaço seja adaptado às necessidades comportamentais e fisiológicas dos gatos, promovendo conforto, estimulação mental e física, e segurança. Os projetos de arranhadores e ambientes personalizados foram desenvolvidos pensando na interação dos felinos com o ambiente doméstico, algo que reforça o compromisso da loja com a qualidade de vida dos animais.

Além da saúde física, o Gato Manauara também investe em bem-estar emocional, com consultorias sobre comportamento felino, enriquecimento ambiental e soluções que promovem estímulo cognitivo. Essa abordagem integrada torna a experiência única, alinhando cuidados estéticos, saúde e entretenimento em um só local.

PUBLICIDADE

Endereços e contatos

A loja CATshop Gato Manauara fica localizada na:
Rua Albert Sabin, nº 31 – Loja 01 – Parque 10 de Novembro – Manaus/AM
Contato: (92) 99420-4310
Redes sociais: @GatoManauaraCatshop

A Unidade de Saúde Felina, parceira da loja, atende no endereço:
Rua Altair Severiano Nunes, 73, Cj Eldorado – Parque 10 de Novembro – Manaus/AM
Contato: (92) 99377-3045
Redes sociais: @Unidadedesaudefelina.usfel

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Polícia

Homem é preso por agredir e injuriar companheira em Manaus

Vítima, de 22 anos, apresentou lesões visíveis em 24 de setembro.

há 3 minutos

Famosos

Ex-BBB Gabi Martins diz que homem ofereceu R$ 200 mil por frasco de sua urina

Cantora contou no Podshape que a proposta chegou pelo Facebook e disse que não cogitou aceitar.

há 29 minutos

Amazonas

Procon-AM e MP-AM lançam medidas para proteger população de bebidas adulteradas com metanol

A iniciativa surge após registros recentes de intoxicação por metanol em outras regiões do Brasil.

há 32 minutos

Mundo

Polo de ar-condicionado da Zona Franca de Manaus enfrenta risco de crise por falta de compressores; entenda

Monopólio da produção de compressores no Brasil compromete ritmo de fábricas de ar-condicionado no Polo Industrial de Manaus.

há 34 minutos

Manaus

Vídeo mostra tráfego bloqueado na Avenida Ephigênio Salles após pane de carreta e derramamento de carga em Manaus

Interdição foi causada por pane em carreta e derramamento de cabos.

há 1 hora