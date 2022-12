Manaus ganha reforço na frota de ônibus do transporte coletivo

Redação AM POST

Dando continuidade às ações de renovação da frota de coletivos urbanos, o prefeito de Manaus, David Almeida, realizou nesta terça-feira, 29/11, a entrega de mais 15 novos ônibus, para compor a frota de transporte da cidade. Os novos veículos serão incorporados à frota em circulação, oferecendo mais comodidade aos usuários.

Durante a entrega, realizada no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste da cidade, o chefe do Executivo Municipal destacou que Manaus tem garantido avanço em relação ao transporte coletivo.

“Estamos completando 236 novos ônibus só na nossa gestão, em menos de dois anos, são ônibus com ar-condicionado, com uma tecnologia de ponta. A cidade de Manaus é a cidade que mais tem adquirido ônibus, nunca se avançou tanto na nossa cidade com relação a transporte coletivo, esses ônibus vão melhorar o conforto dos passageiros, e ainda este ano, iremos entregar mais dez novos ônibus. Portanto, são avanços que estamos conquistando na nossa cidade”, garantiu Almeida.

Desde o início desta gestão, foram entregues 221 novos ônibus à população, somados aos quinze novos transportes, serão 236 coletivos que estarão à disposição dos passageiros. Com a medida, a Prefeitura de Manaus passa a oferecer mais comodidade e segurança aos usuários.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, explicou que após o processo de emplacamento, os veículos já estarão à disposição do sistema.

“São ônibus convencionais que serão colocados em linhas radiais, em algumas linhas que vão direto para o bairro ou do bairro para o Centro, eles estão sendo emplacados, e na próxima semana já estão atendendo principalmente as linhas da zona Oeste. A meta do prefeito David Almeida era de 400 ônibus ao longo de quatro anos, e nós já ultrapassamos a meta dos 200 ônibus nos dois primeiros anos, de modo que a cidade de Manaus possa ver a transformação na mobilidade urbana”, pontuou Paulo Henrique.

Os coletivos passarão a compor a frota operante que atualmente conta com 1.149 coletivos distribuídos em 217 linhas, que diariamente fazem os itinerários em todas as zonas da cidade. Os novos ônibus irão compor as frotas das empresas Via Verde e São Pedro que atendem toda a cidade e a zona Rural.