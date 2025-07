Manaus ganhará portal turístico oficial como novo símbolo de acolhimento e identidade amazônica

Notícias de Manaus – A cidade de Manaus se prepara para ganhar um novo marco arquitetônico que reforçará sua identidade cultural e hospitalidade. Nesta terça-feira, 22 de julho, o prefeito David Almeida anunciou a construção do portal arquitetônico oficial de Manaus, um projeto simbólico que representará a capital do Amazonas como a verdadeira “Capital da Amazônia”.

A iniciativa integra o conjunto de obras estruturantes previstas para o segundo semestre de 2025, ao lado de empreendimentos como o aquário de peixes amazônicos, a Cidade do Autista e o novo hospital municipal. O projeto do portal será coordenado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com liderança da vice-presidente Oreni Braga.

PUBLICIDADE

Leia também: MPF arquiva investigação contra Bolsonaro sobre cartão corporativo e motociatas

A proposta é clara: criar um símbolo visual que receba e acolha os visitantes nos principais pontos de entrada da cidade, reforçando o sentimento de pertencimento e orgulho para quem é de Manaus e proporcionando uma recepção marcante para quem chega.

“Manaus tem sete portas de entrada, das quais cinco são as principais: vamos colocar para quem chega pela BR-174, no aeroporto, na ponte Rio Negro, na BR-319 na Ceasa, e para quem chega no Centro, pela Manaus Moderna. Já identificamos que três dessas entradas necessitam dessa intervenção”, afirmou o prefeito. “Vamos avaliar qual será a primeira a receber esse grande portal, para presentear a nossa cidade”.

PUBLICIDADE

Os três locais considerados prioritários para receber os portais são:

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes,

PUBLICIDADE

Ponte Jornalista Phelippe Daou (ponte Rio Negro),

Porto da Ceasa, na zona Sul.

PUBLICIDADE

A construção do portal arquitetônico não apenas marcará visualmente a chegada à capital, mas também funcionará como uma peça estratégica para o turismo e a valorização cultural da região.

Segundo a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, o projeto também tem o objetivo de consolidar Manaus como um destino turístico internacional. “Queremos que Manaus seja reconhecida não só por sua floresta e rios, mas também por sua infraestrutura que acolhe, orienta e encanta”, disse.

A prefeitura não divulgou o valor estimado para a obra nesta primeira etapa, mas destacou que a escolha do local inicial será baseada em critérios de impacto visual, acessibilidade e fluxo turístico.