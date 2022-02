Manaus inicia ano letivo da rede municipal de forma remota na próxima semana

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus inicia o ano letivo da rede municipal de ensino nesta segunda-feira, 7/2, de forma remota, com conteúdos produzidos pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). As aulas serão transmitidas pelo Youtube e pela TV aberta, por meio de um Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc). As atividades presenciais estão previstas para começar no dia 14/2.

Todos os conteúdos foram elaborados de acordo com o Currículo Escolar Municipal, com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Referencial Curricular Amazonense e demais legislações vigentes na educação. Tudo foi desenvolvido pela equipe de educadores da Semed que fazem parte do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais (Cemteds).

De acordo com o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, o aumento de casos da Covid-19 na capital amazonense no último mês, levou a Prefeitura de Manaus a optar pelas aulas remotas.

“Nessa primeira semana, vamos começar com aulas remotas em razão da pandemia, por determinação do prefeito David Almeida. Todos os conteúdos são produzidos 100% pela Semed e vão atender todas as modalidades de ensino. No dia 14 de fevereiro iniciaremos as aulas totalmente presenciais em todas as escolas. Para isso, reformamos unidades de ensino que estavam inativas para funcionar. Por mais que pareça um ano difícil, teremos muito mais condições de ter um ano melhor do que tivemos em 2021”, pontuou.

Gravações

As gravações das aulas iniciaram em dezembro de 2021 no Cemteds, e serão transmitidas em parceria com a Seduc pela TV aberta no canal 20.3 para as modalidades da educação infantil e ensino fundamental 1, que corresponde do 1º ao 5º ano e no canal 20.3 para o ensino fundamental 2 (6º ao 9º) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e pelo Youtube no canal https://bit.ly/3rnG2TI.

De acordo com a diretora do Cemteds, Mônica Nobrega, todas as aulas são inéditas. “O conteúdo das aulas vai atender todas as modalidades de ensino e foram elaboradas seguindo o nosso currículo escolar. Todas já estão prontas e são inéditas, não vamos trabalhar com reprise de 2020 ou 2021. Pela parte da manhã, teremos aulas inéditas pela TV e a tarde no canal do Centro, teremos reprise, porque sabemos das dificuldades dos alunos, e se ainda assim não conseguir acompanhar no mesmo dia, a aula ficará disponível na internet”, esclareceu Mônica.

Orientação

Os alunos serão acompanhados pelo professor da turma por meio de grupos de conversas de aplicativos. Além disso, para os estudantes que não têm acesso a nenhum tipo de mídia, a escola disponibilizará apostilas. As escolas entrarão em contato com os pais ou responsáveis por telefone. Caso a escola não entre em contato, os pais devem ir até a unidade de ensino para informar o contato atualizado, como explica o diretor do Departamento de Gestão Educacional (Dege) da Semed, Evaldo Bezerra.

“Durante essa semana de aula remota, a Semed vai atender os alunos de várias formas, pela TV, pela internet, por grupos de conversas e para aqueles alunos que não possuem acesso a nenhum tipo de mídia, os pais ou responsáveis devem ir até a unidade de ensino para receber uma apostila, assim como as crianças que têm acesso, mas a escola não entrou em contato, é necessário verificar se o número do telefone está correto”, disse Evaldo.