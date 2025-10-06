Manaus inicia Multivacinação 2025 com foco em crianças e adolescentes

Notícias de Manaus – Foi iniciado em Manaus nesta segunda-feira (6/10) a Multivacinação 2025, voltada para a atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A ação integra o Movimento Vacina Sempre Brasil, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, com objetivo de retomar altas coberturas vacinais no país e prevenir o retorno de doenças já controladas.

Na abertura oficial da campanha, na USF Megumo Kado, zona Sul da capital, a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destacou que a imunização é a principal estratégia para evitar a reintrodução de enfermidades como a poliomielite. “São vacinas comprovadamente seguras e passam por rigoroso controle de qualidade. Pais e responsáveis têm papel fundamental em manter o cartão de vacina atualizado”, afirmou.

Ampliação da cobertura e vacinas prioritárias

A campanha prioriza menores de 15 anos, mas as vacinas também estarão disponíveis para jovens, adultos, gestantes e idosos com doses em atraso. Um foco especial será a vacinação contra o HPV, que previne tipos de câncer, como o de colo do útero e pênis, incluindo adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a imunização.

Segundo a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, a ação segue até 31 de outubro e contará com busca ativa de faltosos, utilizando o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e visitas domiciliares de Agentes Comunitários de Saúde.

Cobertura vacinal e metas

Nos últimos anos, Manaus tem registrado avanços na cobertura vacinal, revertendo a queda observada no país. Em 2024, a vacinação em menores de 1 ano atingiu 99%, e em crianças de até 5 anos, 94%. Apesar do progresso, algumas vacinas ainda não atingem a meta: a poliomielite apresenta 87%, e a febre amarela permanece como a de menor cobertura, mesmo com elevação de 68% em 2024 para 72% em 2025.

Outras vacinas, como BCG, hepatite B e pneumocócica, superam as metas preconizadas, com cobertura acima de 96%. A manutenção e aumento desses índices são essenciais para evitar a reintrodução de doenças como sarampo e poliomielite, especialmente considerando casos recentes em Estados e países vizinhos.

Como participar

Para receber as vacinas, é necessário apresentar caderneta de vacinação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (cartão SUS). Mais de 170 salas de vacina estão distribuídas em todas as zonas da cidade, incluindo áreas rurais, e o endereço e horário de funcionamento podem ser consultados em https://bit.ly/SalasVacina.

A pedagoga Klyssia Araújo Martins, moradora do bairro Educandos, destacou a importância da vacinação preventiva. “Procuro manter sempre tudo atualizado, a minha vacinação e a de toda a família. É fundamental ter essa precaução com a nossa saúde”, afirmou.

