Manaus instalará 20 novos radares para reforçar segurança no trânsito

Notícias de Manaus – A cidade de Manaus irá intensificar a fiscalização de trânsito com a instalação de 20 novos radares de controle de velocidade ao longo dos próximos três meses. O anúncio foi feito por Edson Leda Júnior, vice-presidente de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que também informou que a meta é alcançar um total de 41 novos equipamentos até o fim de 2025.

Atualmente, sete radares estão em funcionamento, todos localizados na Avenida do Turismo, no Rodoanel e no Rapidão, desde o início de 2025. De acordo com dados do IMMU, esses dispositivos já provocaram impactos positivos: as infrações na Avenida do Turismo caíram 90% e houve apenas um registro de acidente com morte na região desde a ativação dos equipamentos.

PUBLICIDADE

Os novos radares serão instalados com base em estudos técnicos, priorizando trechos com maior incidência de acidentes fatais e cruzamentos críticos, onde o avanço de sinal é frequente. Embora os pontos exatos ainda não tenham sido divulgados, a Prefeitura afirma que a escolha será estratégica e baseada em critérios de engenharia de tráfego.

A ação integra o esforço contínuo da administração municipal para tornar o trânsito mais seguro. “Estamos trazendo mais segurança para a população”, afirmou Leda.

O IMMU reforça que os motoristas devem respeitar os limites de velocidade e as leis de trânsito. Além de evitar multas, essa conduta é fundamental para preservar vidas nas vias urbanas de Manaus.