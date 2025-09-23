A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus lidera importações no Brasil em 2025 e supera Itajaí e São Paulo

Circuitos integrados somaram US$ 1,83 bilhão e abastecem o PIM.

Por Beatriz Silveira

23/09/2025 às 19:39

Notícias de Manaus – Manaus lidera o ranking nacional de importações no acumulado de 2025, de janeiro a agosto, com US$ 10,93 bilhões movimentados para abastecer o Polo Industrial de Manaus (PIM). Os dados são da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), compilados do sistema Comexstat. O desempenho coloca a capital amazonense à frente de Itajaí (SC), que registrou US$ 10,78 bilhões, e de São Paulo (SP), com US$ 6,65 bilhões no mesmo período.

Para o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, o resultado reflete o momento positivo da economia local. “Manaus é a primeira cidade brasileira em importações. Isso significa que componentes vindos do exterior são agregados a outros nacionais, resultando no maior faturamento de todos os tempos do Polo Industrial de Manaus. O PIM abastece o mercado brasileiro com qualidade, preço competitivo e em igualdade de condições com produtos importados. Estão de parabéns as indústrias, operadores de logística, trabalhadores e todo o serviço que apoia esse processo”, afirmou.

A liderança também aparece na comparação com tradicionais polos importadores do Sul e Sudeste, como Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Paulínia (SP) e Santos (SP). O principal item da pauta importadora manauara em 2025 é o de circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos, que somou US$ 1,83 bilhão. Esses componentes são integrados a insumos nacionais para originar produtos finais de alta tecnologia.

Os insumos recebidos pelo PIM são transformados em televisores, celulares, motocicletas e equipamentos de informática, que abastecem todo o mercado brasileiro com qualidade e preço competitivo.

