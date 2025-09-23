A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Manaus lidera importações no Brasil em 2025 e supera Itajaí e São Paulo

Com esse resultado, Manaus superou Itajaí (SC), que registrou US$ 10,78 bilhões, e São Paulo (SP), com US$ 6,65 bilhões.

Por Jonas Souza

23/09/2025 às 14:39

Ver resumo

Notícias de Manaus – Manaus conquistou a liderança nacional em importações no acumulado de 2025, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), baseados no sistema Comexstat. Entre janeiro e agosto, a capital amazonense movimentou US$ 10,93 bilhões em produtos importados, principalmente para abastecer o Polo Industrial de Manaus (PIM).

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Presidente Figueiredo deixa o PL após aproximação com Omar Aziz

Com esse resultado, Manaus superou Itajaí (SC), que registrou US$ 10,78 bilhões, e São Paulo (SP), com US$ 6,65 bilhões. O desempenho reafirma a relevância do modelo Zona Franca e a força do PIM como motor da economia regional e nacional.

PUBLICIDADE

Segundo o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, o resultado é reflexo da consolidação da cadeia produtiva local. “Manaus é a primeira cidade brasileira em importações. Isso significa que componentes vindos do exterior são agregados a outros nacionais, resultando no maior faturamento de todos os tempos do Polo Industrial de Manaus. O PIM abastece o mercado brasileiro com qualidade, preço competitivo e em igualdade de condições com produtos importados”, destacou.

Entre os principais itens da pauta importadora, o destaque fica para circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos, que somaram US$ 1,83 bilhão no período. Esses componentes chegam de países parceiros e são transformados em televisores, celulares, motocicletas e equipamentos de informática, abastecendo todo o mercado brasileiro.

Além de fortalecer a arrecadação estadual, o avanço das importações garante milhares de empregos diretos e indiretos, movimentando setores logísticos e de serviços que dão suporte às indústrias do PIM.

O desempenho coloca Manaus à frente de tradicionais polos importadores do Sul e Sudeste, como Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Paulínia (SP) e Santos (SP).

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Polícia

Desmanche clandestino é descoberto em Manaus e dois homens são presos

Crime teria sido ordenado por homem conhecido como “Dubai”.

há 18 minutos

Amazonas

Educação indígena em Envira vira alvo de investigação do MPF

O órgão instaurou um procedimento administrativo para estar à par da regularidade do sistema educacional indígena.

há 24 minutos

Brasil

Estátua da Liberdade da Havan é incendiada; Luciano Hang denuncia intolerância

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, usou as redes sociais para lamentar o episódio.

há 29 minutos

Polícia

Homem é preso em São Paulo de Olivença com arsenal e suspeita de comércio ilegal de armas

Ação apreendeu pistola, espingardas, munições de vários calibres e dinheiro.

há 34 minutos

Manaus

Virada Feminina do Amazonas reúne mais de 600 mulheres em evento “Virada de Chave” marcado por fé e superação

Mulheres compartilharam testemunhos de superação e vivenciaram momentos de fé e confraternização.

há 40 minutos