Manaus lidera importações no Brasil em 2025 e supera Itajaí e São Paulo

Notícias de Manaus – Manaus conquistou a liderança nacional em importações no acumulado de 2025, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), baseados no sistema Comexstat. Entre janeiro e agosto, a capital amazonense movimentou US$ 10,93 bilhões em produtos importados, principalmente para abastecer o Polo Industrial de Manaus (PIM).

Com esse resultado, Manaus superou Itajaí (SC), que registrou US$ 10,78 bilhões, e São Paulo (SP), com US$ 6,65 bilhões. O desempenho reafirma a relevância do modelo Zona Franca e a força do PIM como motor da economia regional e nacional.

Segundo o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, o resultado é reflexo da consolidação da cadeia produtiva local. “Manaus é a primeira cidade brasileira em importações. Isso significa que componentes vindos do exterior são agregados a outros nacionais, resultando no maior faturamento de todos os tempos do Polo Industrial de Manaus. O PIM abastece o mercado brasileiro com qualidade, preço competitivo e em igualdade de condições com produtos importados”, destacou.

Entre os principais itens da pauta importadora, o destaque fica para circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos, que somaram US$ 1,83 bilhão no período. Esses componentes chegam de países parceiros e são transformados em televisores, celulares, motocicletas e equipamentos de informática, abastecendo todo o mercado brasileiro.

Além de fortalecer a arrecadação estadual, o avanço das importações garante milhares de empregos diretos e indiretos, movimentando setores logísticos e de serviços que dão suporte às indústrias do PIM.

O desempenho coloca Manaus à frente de tradicionais polos importadores do Sul e Sudeste, como Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Paulínia (SP) e Santos (SP).