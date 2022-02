Manaus lidera ranking nacional de empregabilidade com 3,6 mil trabalhadores inseridos no mercado de trabalho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus está em primeiro lugar no ranking nacional do Sistema Nacional de Emprego (Sine) com a colocação, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), de 3.615 trabalhadores no mercado de trabalho em 2021. O ranking é divulgado anualmente pelo Ministério da Economia, com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Apesar das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 no ano passado, a política de empregabilidade da prefeitura ficou à frente de grandes cidades dos eixos Sul, Sudeste e Nordeste.

Além do Sine Manaus, aparecem na lista o Sine Ponta Grossa (3.595 empregos), Sine São Paulo (3.408 empregos), Sine Salvador (2.869 empregos), Sine Osasco (1.569 empregos), Sine São Bernardo do Campo (1.354 empregos), Sine Municipal Campina Grande (1.294 empregos), Sine João Pessoa (1.266 empregos), Sine Rio de Janeiro (1.194 empregos) e Sine Campo Grande (1.143 empregos).

“O balanço do Ministério da Economia é a consolidação de que a política de empregabilidade da Prefeitura de Manaus está no caminho certo. Seguimos as orientações do prefeito David Almeida para oportunizar todas as vagas de emprego possíveis para nossa população. O Sine Manaus possui uma equipe que diariamente busca essas vagas e coloca à disposição por meio dos nossos três postos de atendimentos em zonas estratégicas da cidade”, explica o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Sistema Nacional

O levantamento mostra ainda que Manaus fechou o ano com saldo positivo de 197.723 vagas com carteira assinada, principalmente nas áreas de serviço, comércio e indústria. Um salto positivo de 8,69% a mais na criação de vagas de empregos formais em relação a 2020.

De acordo com o cadastro, o Sine Manaus também está bem colocado no ranking de trabalhadores que se inscreveram no Sistema Nacional de Emprego para a colocação no mercado de trabalho com 8.318, ficando atrás apenas de São Paulo com 24.291.

“Nosso trabalho de capacitação profissional foi determinante para que a mão de obra manauara estivesse qualificada e conseguindo as contratações. Foram mais de 3.857 vagas oportunizadas no ano passado em nossos cursos por meio do Departamento de Qualificação Profissional. Estamos trabalhando para que em 2022 possamos duplicar essas vagas”, afirma Radyr Júnior.