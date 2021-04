“Manaus merece dias melhores”, diz David Almeida, ao apresentar relatório de 100 dias de administração

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito David Almeida apresentou nesta segunda-feira, 12/4, no auditório da sede da Prefeitura de Manaus, na Compensa, zona Oeste da capital, um relatório de 100 dias de gestão e destacou as melhorias que o município está trabalhando para a população nos próximos meses de gestão. “Manaus merece dias melhores. Temos 16 grandes obras a fazer na cidade, nos próximos quatro anos. Com autorização da Câmara Municipal vamos buscar identificar e escolher os projetos mais importantes para este primeiro ano, para que nós possamos, ano a ano, melhorar a infraestrutura da nossa cidade”, destacou o prefeito.

Entre os projetos, o prefeito citou a construção de uma passagem de nível próxima à Arena da Amazônia, entre a avenida Pedro Teixeira e a avenida Constantino Nery; melhorias na mobilidade urbana da capital, com implementação da Faixa Azul, com todos os ônibus andando do lado esquerdo da via, retirando os semáforos do terminal da Constantino Nery, até a barreira, divisa de Manaus com Rio Preto da Eva; viadutos na rotatória do Produtor, nas avenidas das Torres e Cosme Ferreira; o alargamento da Djalma Batista, a partir do trecho da Universidade Paulista (Unip). “Entre outros que irão trazer benefícios para cidade de Manaus e estão no planejamento da gestão”, garantiu.

David Almeida citou outros trabalhos desenvolvidos pelo Executivo municipal nos 100 primeiros dias de gestão. “Economizamos em quase tudo, nas contas públicas, locação de imóveis, combustível, conservação e limpeza, e mesmo economizando, nós fizemos mais, é uma cidade mais limpa, iluminada e humanizada. É fazer mais com menos, saber utilizar os recursos”, ressaltou.

O prefeito ainda destacou o trabalho de todas as secretarias, para proporcionar uma melhor qualidade de vida à população de Manaus. “A nossa cidade é administrada com amor e compromisso público, e um dos objetivos da gestão é que a capital seja reconhecida internacionalmente por sua diversidade, boa saúde, boa educação, e tantos outros pontos positivos que serão alcançados”, disse, acrescentando que nestes seis primeiros meses serão entregues novos ônibus e lançado o programa “Prato do Povo”. “Temos muito a oferecer à nossa cidade e o mundo ainda vai conhecer tudo de bom que Manaus tem a oferecer”, enfatizou Almeida.

Ações de conscientização da população, também foram foco do evento, em relação à limpeza pública e ao meio ambiente, para que menos lixo seja retirado dos igarapés da cidade, que são frequentemente limpos, mas sempre com toneladas de resíduos recolhidos, e assim a gestão possa focar em outros trabalhos também.

“Nós temos a chegada de novas tecnologias para a nossa cidade, e eu acredito que esses primeiros 100 dias foram muito exitosos, diante do desafio que nós tínhamos, com menos recursos, no meio da pandemia da Covid-19, e ainda assim fomos uma das cidades que mais vacinou no Brasil”, ressaltou o prefeito.

David Almeida ainda agradeceu a população pelo reconhecimento que tem recebido pelo seu trabalho e prometeu melhorias em todas as áreas que Manaus necessita. “Se nesses 100 primeiros difíceis dias, nós conseguimos melhorar a vida de tantas pessoas, tanto com ações diárias quanto com programas assistenciais, imaginem o que continuaremos fazendo até o final do nosso mandato e, principalmente, quando tudo melhorar. Manaus merece dias melhores”, encerrou.

Gestão Integrada

Segundo o prefeito, a marca de sua gestão é o trabalho integrado de suas secretarias em busca de melhorias para a população manauara, nas diversas áreas, como infraestrutura, saúde, empreendedorismo, assistência social, educação e muitas outras, que superaram as metas do início do mandato.

Ao lado de David Almeida, o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, disse que o cenário é complexo e adverso, mas de otimismo. “Traçamos metas para o futuro e mesmo com um cenário complicado, arregaçamos as mangas e trabalhamos sempre”, destacou Rotta.