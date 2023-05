‘Manaus Olímpica’ finaliza participação no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu com 22 medalhas

Redação AM POST

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu chegou ao fim neste domingo, 7/5, em Barueri (SP), com o balanço de 22 medalhas conquistadas por representantes amazonenses. A Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Manaus Olímpica”, contemplou 42 atletas com passagens aéreas para a competição nacional, que foi realizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ).

O Brasileiro da CBJJ foi iniciado no domingo passado, 29/4, e teve disputas em todas as categorias. Totalizando os oito dias de competição, o jiu-jítsu amazonense assegurou nove medalhas de ouro, seis de prata e sete de bronze. As últimas duas foram garantidas no sábado, 6/5, na categoria master 2, por lutadores faixa preta. Rebeca Rodrigues faturou um ouro e Andrey fechou com um bronze.

A edição de 2023 do Campeonato Brasileiro foi marcante, pois reuniu o maior número de participantes em sua história: mais de 7 mil competidores de vários lugares do país passaram pelo ginásio, proporcionando embates de alto nível.

Para chegar aos 42 nomes classificados, a Fundação Manaus Esporte (FME) realizou uma seletiva com mais de 400 candidatos em março. Os vencedores conquistaram as vagas e as passagens aéreas por meio do programa “Manaus Olímpica”, que visa aproximar os atletas locais das grandes competições em várias modalidades.

“O jiu-jítsu manauara precisava de um reconhecimento como esse que a prefeitura acabou de fazer. Um saldo de mais de 20 medalhas conquistadas por nossos atletas guerreiros demonstra o alto nível e a capacidade técnica dos nossos talentos. Faltava uma política que viesse compensar a questão geográfica, pois estamos longe dos grandes centros. Com essa sacada, a Prefeitura de Manaus foi muito assertiva”, ressaltou o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira.

A mãe do atleta Jadson Fernandes, do programa “Manaus Olímpica”, destacou a importância do incentivo ao esporte pela gestão municipal. “Como mãe de atleta, quero expressar minha gratidão a todos. Essa parceria da prefeitura é incrível. Nem todos trouxeram medalhas, mas todos são campeões e conseguiram chegar até lá e representar o nosso Amazonas. Que esse projeto permaneça abençoando as vidas de muitos atleta”, comentou.

Medalhistas do “Manaus Olímpica”:

Ouro

Isabely Luana Lopes da Costa – infantojuvenil 1 – médio – faixa laranja

Analice de Melo Soares – infantojuvenil 2 – pesadíssimo – faixa laranja

Maria Eduarda Aguiar Martim – infantojuvenil 3 – pena – faixa verde

Davi da Silva Libório – adulto – meio-pesado – faixa azul

Ana Izabelle da Silva – infantil 3 – pluma – faixa laranja

Pedro Phelipe Bezerra – infantil 1 – pluma – faixa amarela

Eduarda Barroso Borges – infantil 2 – pesado – faixa amarela

Adriano Medeiros Morilo – infantil 2 – pesado – faixa laranja

Rebeca Rodrigues Moreira – master 2 – superpesado – faixa preta

Prata

Carlos Eduardo Gomes Torres – juvenil 1 – pena – faixa azul

Vitória Beatriz de Andrade Silva – juvenil 1 – galo – faixa azul

Vitória Letícia da Silva Vasconcelos – juvenil 2 – pesado – faixa azul

Paulo Messias Aciole de Souza – Júnior 3 – médio – faixa laranja

Jhonathan Frota de Souza – adulto – peso-pena – faixa marrom

Randryely da Silva Souza – adulto – peso-pena – faixa marrom

Bronze

Dylan Daniel Lares Estaba – infantojuvenil 1 – galo – faixa azul

Guilherme de Souza Rolim – infantojuvenil 3 – meio-pesado – faixa verde

Vinícius Dylan R. de Lima Pereira – juvenil 1 – médio – faixa azul

Davi da Silva Libório – adulto absoluto – faixa azul

Rodolfo Reges Mustafa – master 1 – peso-pena – faixa preta

Guilherme Maia do Couto – adulto – peso-pluma – faixa roxa

Andrey Costa de Andrade – master 2 – peso-pluma – faixa preta