A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Manaus pode ganhar “Escola da Cidadania” para fortalecer participação social

Proposta de Eduardo Alfaia (Avante) prevê ações em escolas, CRAS e espaços comunitários, com parcerias acadêmicas e internacionais, e segue para análise da CCJR.

Por Beatriz Silveira

10/09/2025 às 20:26

Ver resumo

Notícias de Manaus – Manaus pode ganhar, em breve, o programa “Escola da Cidadania”, voltado à formação cidadã, educação política, empreendedorismo e participação comunitária. A proposta é de autoria do vereador Eduardo Alfaia (Avante) e já foi protocolada na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

PUBLICIDADE

Segundo o autor, a iniciativa busca aproximar a população — especialmente crianças, adolescentes e jovens — de temas que envolvem direitos, deveres e responsabilidades, incentivando o pensamento crítico e o engajamento social. “Cidadania é conhecer direitos e entender obrigações; debates e oportunidades de aprendizado formam cidadãos mais conscientes e preparados para contribuir com o futuro da cidade”, defende Alfaia.

Leia também: ‘Gás do Povo’ começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

PUBLICIDADE

De acordo com o texto, a Escola da Cidadania será implementada em comunidades urbanas e periféricas, com foco no fortalecimento da democracia participativa. As atividades poderão ocorrer em escolas públicas, centros de convivência, unidades do CRAS, associações de bairro e outros espaços públicos comunitários, com possibilidade de parcerias com universidades e organismos internacionais para ampliar o alcance e o intercâmbio de boas práticas.

A política pública se inspira em experiências como a de São Caetano do Sul (SP), onde centros de formação cidadã nos bairros tiveram resultados positivos na participação comunitária e na redução de conflitos sociais. Em Manaus, a expectativa é que a iniciativa ajude a criar um ambiente propício ao protagonismo juvenil, ao empreendedorismo social e ao diálogo entre poder público e sociedade civil.

O Projeto de Lei foi deliberado na Casa Legislativa e seguiu para análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), etapa em que serão avaliados aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa antes de avançar às próximas fases de tramitação.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

UEA lança AldTec para acelerar transformação digital na saúde da Amazônia

Hub da Uddae/UEA reúne tecnologia e inovação para cocriar soluções assistenciais, formar profissionais e ampliar o alcance do cuidado em toda a Amazônia.

há 29 minutos

Amazonas

Wilson Lima critica fala de Gustavo Petro em Manaus sobre legalização de drogas: “Inacreditável”

Governador do Amazonas ressaltou o trabalho das forças de segurança do estado no enfrentamento ao tráfico de droga.

há 31 minutos

Polícia

Árbitro é preso em Manaus após denúncia de agressão a jogadora do Manaus

Investigação apura agressões após término do relacionamento e tentativa de estrangulamento.

há 43 minutos

Amazonas

MP-AM abre inquérito para apurar irregularidades no Minha Casa Minha Vida em Presidente Figueiredo

A decisão foi assinada pela promotora de Justiça Fábia Melo Barbosa de Oliveira em 18 de fevereiro de 2025.

há 52 minutos

Esporte

Fifa define datas e sedes iniciais da Copa Intercontinental 2025

Torneio começa no domingo (14) no Cairo; campeão da Libertadores estreia em 10 de dezembro e pode jogar também nos dias 13 e 17.

há 1 hora