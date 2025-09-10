Manaus pode ganhar “Escola da Cidadania” para fortalecer participação social

Notícias de Manaus – Manaus pode ganhar, em breve, o programa “Escola da Cidadania”, voltado à formação cidadã, educação política, empreendedorismo e participação comunitária. A proposta é de autoria do vereador Eduardo Alfaia (Avante) e já foi protocolada na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

PUBLICIDADE

Segundo o autor, a iniciativa busca aproximar a população — especialmente crianças, adolescentes e jovens — de temas que envolvem direitos, deveres e responsabilidades, incentivando o pensamento crítico e o engajamento social. “Cidadania é conhecer direitos e entender obrigações; debates e oportunidades de aprendizado formam cidadãos mais conscientes e preparados para contribuir com o futuro da cidade”, defende Alfaia.

Leia também: ‘Gás do Povo’ começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

PUBLICIDADE

De acordo com o texto, a Escola da Cidadania será implementada em comunidades urbanas e periféricas, com foco no fortalecimento da democracia participativa. As atividades poderão ocorrer em escolas públicas, centros de convivência, unidades do CRAS, associações de bairro e outros espaços públicos comunitários, com possibilidade de parcerias com universidades e organismos internacionais para ampliar o alcance e o intercâmbio de boas práticas.

A política pública se inspira em experiências como a de São Caetano do Sul (SP), onde centros de formação cidadã nos bairros tiveram resultados positivos na participação comunitária e na redução de conflitos sociais. Em Manaus, a expectativa é que a iniciativa ajude a criar um ambiente propício ao protagonismo juvenil, ao empreendedorismo social e ao diálogo entre poder público e sociedade civil.

O Projeto de Lei foi deliberado na Casa Legislativa e seguiu para análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), etapa em que serão avaliados aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa antes de avançar às próximas fases de tramitação.