Manaus pode sediar Câmara do Brics e abrir novas portas para investimentos internacionais

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus deu um passo importante rumo à internacionalização da economia da capital amazonense. Em reunião, realizada nesta quinta-feira, 9/10, no auditório do mirante Lúcia Almeida, no centro histórico, o Comitê de Melhoria do Ambiente de Negócios de Manaus (CMANM) recebeu o presidente global da Câmara de Comércio do Brics e Mercosul, Nelson Hoppe, que manifestou interesse em instalar uma Câmara do Brics em Manaus.

PUBLICIDADE

A proposta, que pode transformar a cidade em um novo polo de investimentos estrangeiros, abre perspectivas promissoras para os setores de comércio, turismo e tecnologia de Manaus.

O secretário municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação e presidente do CMANM, Clécio Freire, destacou que a iniciativa ocorreu em um ambiente propício e representa uma oportunidade concreta de integrar Manaus ao cenário econômico global.

PUBLICIDADE

“O comitê é uma iniciativa do prefeito David Almeida no sentido de estreitar os laços com o empresariado local. Aqui se discutem ideias e formas de destravar a economia, desburocratizando processos e fomentando parcerias como essa que começamos a discutir com os representantes do Brics”, explicou.

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

Freire ressaltou que o encontro com o representante do Brics é apenas o início de uma agenda de tratativas voltada à diversificação e fortalecimento da economia local. “Receber o doutor Nelson Hoppe é uma oportunidade ímpar. Ele é um parceiro estratégico que pode nos auxiliar a buscar alternativas para os produtos locais e fortalecer a integração de Manaus com o mercado internacional”, afirmou.

PUBLICIDADE

Durante a reunião, Nelson Hoppe apresentou o potencial da capital amazonense como centro de negócios sustentáveis, destacando a importância da região para o mundo. “Manaus é o coração da Amazônia. Nossa intenção é criar aqui um braço da Câmara do Brics, voltado a atrair investimentos estrangeiros, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento social e econômico”, disse.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, também participou do encontro e reforçou a relevância do comitê como instrumento de diálogo entre o poder público e o empresariado. “O comitê é uma integração com a Semef, onde discutimos a desburocratização do ambiente de negócios. Reuniões como esta são essenciais porque abrem portas para novos negócios, especialmente nas áreas de turismo e comércio”, afirmou.

A Prefeitura de Manaus, por meio do CMANM, deve dar continuidade às conversas com a Câmara de Comércio do Brics e Mercosul, consolidando uma agenda voltada à atração de investimentos e fortalecimento da economia local.