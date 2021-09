Manaus prepara para outubro campanha de Multivacinação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus vai realizar, no período de 1º a 29 de outubro, a Campanha de Multivacinação 2021. A ação, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Saúde (MS), terá seu dia “D” no sábado, 2/10, com mobilização em todas as salas de vacina da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A campanha pretende ampliar o acesso às vacinas que constam no Calendário Nacional de Vacinação para melhorar a cobertura vacinal, contribuindo para o controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis.

O público-alvo são crianças, desde as recém-nascidas, até os adolescentes de 14 anos, 11 meses e 29 dias não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos. Adultos que estejam com o cartão de vacinas em atraso também poderão receber as vacinas. Por se tratar de atualização, não há estimativa do quantitativo de pessoas que poderão ser vacinadas.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, explica que a atualização vacinal é realizada anualmente como medida para redução dos casos de doenças que podem ser prevenidas com a imunização.

“As vacinas são o que temos de mais eficaz para diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis. A prefeitura faz a oferta dos imunizantes, mas precisamos que os pais e as pessoas responsáveis, principalmente pelas crianças, observem as carteiras de vacinação e se alguma estiver em atraso, levem logo às nossas unidades para que recebam a dose necessária. Há vacinas que requerem mais de uma dose para que possam surtir o efeito esperado, que é o de evitar doenças”, alerta.

As orientações sobre a campanha foram repassadas aos gerentes dos Distritos de Saúde, chefes dos Núcleos de Imunização, das Divisões de Atenção à Saúde e de Vigilância em Saúde dos Disas, área técnica do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae), Departamentos de Redes de Atenção (DRA), de Atenção Primária (DAP) e de Informação, Controle, Avaliação e Regulação (Dicar), durante reunião no auditório da Semsa, na última terça-feira, 21.

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, destaca que a campanha de multivacinação é uma intensificação das vacinas de rotina, principalmente para as crianças que estejam com o esquema vacinal em atraso, ou que ainda não tenham recebido as vacinas necessárias.

“É importante que todos os pais compareçam às unidades, levando o cartão de vacina dos filhos. Nossas equipes estão preparadas e orientadas a analisar o quadro vacinal de cada um e identificar o que precisa ser feito. A população precisa entender que as doenças consideradas imunopreveníveis podem voltar caso a cobertura de vacinação não esteja adequada, podendo atingir qualquer pessoa, principalmente as crianças. Ainda estamos vivendo a pandemia de Covid-19 e não queremos que aconteça nenhum surto de qualquer outra doença”, reforça a enfermeira.

Além de disponibilizar doses de todos os imunizantes que constam no calendário vacinal brasileiro, as unidades da Semsa, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), também farão, no período da campanha, a avaliação no território de todas as pessoas pertencentes ao público alvo. A equipe do Programa Saúde na Escola (PSE), ficará responsável por realizar esse monitoramento nas escolas.

Vacinas disponíveis

A campanha de multivacinação vai oferecer, para crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias as vacinas BCG, Hepatite B, Pentavalente, Poliomielite (VOP e VIP), Rotavírus, Pneumocócica 10V, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral, Hepatite A, DTP, Varicela e Influenza.

Para as crianças de 7 anos a 14 anos, estarão disponíveis as vacinas Hepatite B, DT, Febre Amarela, Tríplice Viral, Meningocócica ACWY (11 e 12 anos), HPV Quadrivalente (para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, dTpa (para gestantes) e Influenza.

No caso dos adultos, as vacinas que poderão ser atualizadas são Hepatite B, Difteria e Tétano, Febre Amarela, Sarampo, Caxumba e Rubéola.

