Manaus Previdência alerta aposentados e pensionistas sobre golpes e fraudes por telefone

Notícias de Manaus – A Manaus Previdência (ManausPrev) emitiu nesta semana um alerta importante para aposentados e pensionistas municipais sobre a prática de golpes envolvendo contatos telefônicos fraudulentos. A autarquia reforça que não realiza ligações solicitando dados pessoais, bancários ou pagamentos de qualquer serviço, esclarecendo que qualquer tentativa nesse sentido deve ser imediatamente considerada suspeita.

Segundo a autarquia, os golpes têm se tornado cada vez mais sofisticados, utilizando técnicas de clonagem ou falsificação de números de telefone para se passar pelos canais oficiais da Manaus Previdência. A prática, conhecida como “spoofing”, pode fazer com que o número apresentado no identificador de chamadas pareça legítimo, mesmo sendo operado por criminosos.

Para garantir a segurança dos beneficiários, a Manaus Previdência reforça que o recadastramento de aposentados e pensionistas é realizado exclusivamente através do Recad On-Line, disponível no site oficial da autarquia (https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br), ou presencialmente na sede da ManausPrev, localizada na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul.

O atendimento presencial ocorre mediante agendamento prévio, que pode ser feito tanto pelo site quanto pelos canais de comunicação da autarquia: Call Center (92 3186-8000) ou WhatsApp (92 98423-0900). Dessa forma, o processo mantém segurança, transparência e confiabilidade, evitando qualquer tipo de tentativa de fraude ou golpe.

A Manaus Previdência ainda alerta que os números oficiais divulgados servem apenas para receber chamadas, e não para realizar contato ativo com os segurados. Caso algum beneficiário receba uma ligação alegando ser da autarquia e solicitando informações ou pagamentos, trata-se de um golpe. A recomendação é não fornecer dados pessoais, bancários ou qualquer informação sensível, e registrar a ocorrência junto à própria ManausPrev ou às autoridades competentes.

O alerta faz parte de uma ação preventiva da Manaus Previdência, que busca reforçar a confiança dos segurados nos canais oficiais e conscientizar os beneficiários sobre os riscos de fraudes.