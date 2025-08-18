A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus promove oficina pioneira de primeiros socorros emocionais e sensoriais para crianças com autismo

Evento acontece no dia 23 de agosto, organizado em duas turmas, manhã e tarde.

Por Fernanda Pereira

18/08/2025 às 10:06 - Atualizado em 18/08/2025 às 10:07

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus – No próximo dia 23 de agosto, o Instituto de Neuropsicologia do Amazonas (INEPAM) realizará a Oficina Presencial “Primeiros Socorros Emocionais e Sensoriais para Crianças Autistas”, um treinamento pioneiro que ensina como agir de forma segura, empática e assertiva diante de crises emocionais ou de sobrecarga sensorial.

Voltada para pais, professores, cuidadores, terapeutas e mediadores escolares, a capacitação traz orientações práticas para identificar sinais de estresse, utilizar recursos sensoriais e criar planos personalizados de regulação.

O tema ganha destaque diante do aumento de diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e da carência de preparo da sociedade para lidar com situações de crise, especialmente em ambientes escolares e familiares.

Para a neurocientista e neuropsicóloga, Conceição Barbosa, a oficina é de suma importância para saber lidar com as crianças diagnosticadas com o espectro, pois cada uma delas tem comportamentos diferentes, não existe um padrão, o que é necessário muita observação e prática para um melhor cuidado. A oficina foi pensada principalmente para profissionais da saúde, da educação, mediadores, cuidadores e para pais que acompanham estas crianças diariamente.

Leia mais: É possível reconhecer sinais de autismo em bebês? Especialistas explicam o que observar

“Saber como intervir pode evitar traumas, reduzir riscos e transformar a forma como a criança vivencia esses momentos. “Quando uma criança autista entra em crise, cada segundo conta. Não existe fórmula única, por isso é essencial aprender a identificar sinais e agir com segurança e empatia. Essa oficina é uma oportunidade de transformar conhecimento em cuidado real, prevenindo traumas e fortalecendo vínculos”, destaca a neuropsicóloga.

O evento acontecerá no Workspace – Av. André Araújo, 3333, Aleixo, com turmas pela manhã e à tarde. Os participantes receberão certificado de 4 horas e e-book com o conteúdo.

Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-presencial—primeiros-socorros-emocionais-e-sensoriais-para-criancas-autistas/3056552

Facilitadoras

Maria da Conceição Barbosa – Psicóloga Clínica, especialista em Neuropsicologia, pelo Instituto de Neuropsicologia de São Paulo (Inesp), especialista em Psicologia Jurídica, pelo Centro Universitário do Norte (Uninorte) e em Gestão de Emergência em Saúde Pública – Sírio Libanês. Pós-graduada em Neurociências pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE); Terapia Comunitária, pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Gerontologia em Saúde pela Universidade do Amazonas (UEA), possui MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Gama Filho (UGF). Membro da Sociedade Brasileira de Psicologia e Neuropsicologia. Fundadora e Responsável Técnica do Instituto de Neuropsicologia do Amazonas (Inepam).

Kátia Taumaturgo – Neuropsicopedagoga, especialista em Transtorno do Espectro Autista (TEA) e professora de Língua Portuguesa, com ampla experiência no Ensino Fundamental e Médio. Sua trajetória é marcada pela paixão em promover o aprendizado significativo e pelo compromisso em oferecer estratégias personalizadas para cada necessidade.
Atualmente, atua na Clínica INEPAM, onde realiza atendimentos neuropsicopedagógicos voltados para crianças, adolescentes e jovens, integrando conhecimentos da neurociência, pedagogia e psicologia educacional. Com olhar sensível e abordagem científica, Kátia busca potencializar as habilidades dos alunos, superar barreiras de aprendizagem e promover o desenvolvimento integral.

Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

