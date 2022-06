Manaus prorroga campanha de vacinação contra influenza e sarampo até 24 de junho

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus prorrogou, até o dia 24 de junho, a campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo, após recomendação do Ministério da Saúde. As ações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciaram no dia 4 de abril e seriam encerradas na última sexta-feira, 3/6, mas a data foi prorrogada por conta da baixa cobertura vacinal em todo o país.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, lembra que 17 grupos estão sendo alcançados com as vacinas. De acordo com ele, é esperada a imunização de 455.098 pessoas contra a influenza, com a vacina trivalente, que protege contra três cepas do vírus (H1N1, H2N3 e linhagem B/Victoria), e 216.407 contra o sarampo, com a tríplice viral, que também combate a caxumba e rubéola.

“Desde o começo da campanha, a prefeitura tem reunido esforços para alcançar cada vez mais pessoas. As vacinas foram ofertadas em pontos estratégicos, mutirões de vacinação e em Distritos de Educação, além das 171 salas de vacina da Semsa. No próximo sábado, 11/6, a secretaria estará participando de uma mega-ação para intensificar a vacinação, ofertando inclusive esses dois imunizantes”, disse.

Para a influenza, a campanha atende os seguintes públicos: idosos de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente; indígenas aldeados; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Para o sarampo, os públicos alcançados são trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de 5 anos. A lista com os endereços das 171 salas de vacina pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente pelo link bit.ly/salasdevacinamanaus.

O titular da Semsa orientou que os usuários devem apresentar documento de identidade com foto (ou certidão de nascimento, no caso das crianças) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Eles também precisam levar um documento que comprove seu vínculo empregatício ou sua condição de saúde, caso se encaixe nos grupos incluídos.

“A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo contra a influenza, e 95% do público-alvo contra o sarampo, e ainda estamos com os índices muito baixos. Precisamos do envolvimento de toda a população para fortalecer a proteção de todos, principalmente dos grupos mais vulneráveis”, afirmou Djalma.

Cobertura vacinal

Dados consolidados até o último sábado, 3/6, reunidos por todos os Distritos de Saúde (Disa) da cidade, apontam que Manaus está com 63,87% de cobertura vacinal contra a influenza, acima da média nacional (44%), com um total de 290.676 doses aplicadas. A meta é alcançar 90% do público estimado em 455.098 pessoas, integrantes de sete grupos prioritários monitorados pelo Ministério da Saúde (idosos, crianças, professores, indígenas aldeados, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas).

Os trabalhadores da saúde e professores foram os primeiros grupos a bater a meta, com 92,86% e 96,29% de cobertura vacinal, respectivamente. Já 86% dos indígenas aldeados foram alcançados, através de estratégia de vacinação desenvolvida pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei). As menores coberturas vacinais são de crianças (46,95%), gestantes (46,85%) e puérperas (65,34%).

Em relação ao sarampo, Manaus está com cobertura vacinal de 48,29%, com 104.494 doses aplicadas. A meta é imunizar 95% do público de 216.407 pessoas. Cerca de 88% dos trabalhadores da saúde já foram vacinados, e apenas 34,17% das crianças de seis meses a menores de 5 anos.

* Com informações da assessoria de imprensa