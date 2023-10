Manaus prossegue com vacinação contra a Covid-19 em 74 unidades

Manaus/AM – Dando continuidade ao compromisso de proteger a população das formas graves da Covid-19, no período de segunda-feira (2), a sexta-feira (6), haverá 74 unidades de saúde ofertando imunizantes contra a doença. Além dos estabelecimentos de saúde que atuam no horário regular, das 8h às 17h, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizará nove unidades que ofertam os imunobiológicos em horário ampliado, das 8h às 20h.

Para conferir endereços das unidades mais próximas e o horário de funcionamento de cada unidade, basta consultar o link: bit.ly/localvacinacovid19.

O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, assinala que a vacinação foi responsável pelo cenário estável em relação à doença, e para que esse cenário se mantenha, é preciso iniciar o esquema vacinal, e para os que já o iniciaram, o compromisso é atualizar as doses, conforme as orientações do Ministério da Saúde.

Todas as pessoas a partir dos seis meses de idade, podem se vacinar. Os usuários que iniciaram seu esquema vacinal, podem conferir os prazos e as doses que devem receber, que seguem os intervalos recomendados pelo Ministério da Saúde, na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), informando o número do CPF.

A população a partir de 12 anos pode ser vacinada em qualquer um dos 74 pontos de vacinação. Mas as pessoas menores de 12 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis, precisam buscar a vacina nas unidades específicas, sendo 14 delas voltadas a bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 voltados ao atendimento das crianças de 5 a 11 anos.

Para receber a vacina, os usuários precisam apresentar documento oficial de identidade com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

