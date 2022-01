Manaus realiza mutirão de atendimentos para atualização do Cadastro Único

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) realizou, neste sábado, 8/1, o primeiro mutirão para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) neste ano. Ao todo, mais de 600 famílias foram atendidas.

A iniciativa vem de encontro à grande procura por atendimento nos 20 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Desde o início da pandemia, o governo federal suspendeu a necessidade de atualização cadastral, mas a extinção do Bolsa Família e criação do Auxílio Brasil provocaram uma verdadeira corrida até as unidades.

“Por determinação do prefeito David Almeida, estamos ofertando mais um mutirão, e o nosso planejamento é realizar outros, todos os sábados, dependendo do sistema do Cadastro Único estar disponível, para podermos trabalhar. Identificamos junto aos CRAS uma demanda muito grande, com agendamento programado para datas muito distantes, então nossa proposta é diminuir esse tempo de espera das famílias. Estamos cumprindo todos os protocolos sanitários para proteger os servidores e beneficiários”, explicou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Uma das pessoas atendidas foi a senhora Maria Edileuza, do bairro Monte das Oliveiras, zona Norte. “Fui muito bem atendida, então para mim esse mutirão foi muito bom. Já atualizei meus dados, pois estava precisando, para dar entrada no auxílio doença e no CRAS o agendamento estava para junho”, afirmou.

Sobre o Cadastro Único

O Cadastro Único (CadÚnico) reúne informações sobre as famílias de baixa renda. O registro mostra onde estão essas famílias, quem faz parte delas, qual a situação social e de renda. Com base no CadÚnico, o governo federal, estados e prefeituras podem planejar e incluir as pessoas em situação de vulnerabilidade nos programas sociais. Atualmente, Manaus tem mais de 281 mil famílias inseridas no Cadastro Único e quase 130 mil famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil.