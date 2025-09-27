A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus recebe edição 2025 do Domingo Aéreo com shows, serviços e aeronaves em exposição

Evento da Base Aérea promete movimentar a capital no dia 5 de outubro com programação cultural e atividades para toda a família.

Por Fernanda Pereira

27/09/2025 às 08:53 - Atualizado em 27/09/2025 às 09:19

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus – A Base Aérea de Manaus (BAMN) abre os portões para o público no próximo domingo, 5 de outubro, durante mais uma edição do Domingo Aéreo, evento já consolidado no calendário da capital amazonense. A expectativa é de que milhares de visitantes participem da programação, que vai das 9h às 17h, com entrada gratuita.

O pátio da BAMN será palco de uma ampla mostra de aeronaves militares e civis, incluindo aviões e helicópteros que atuam em missões estratégicas pela Amazônia. Entre os destaques da Força Aérea Brasileira (FAB) estão o C-105 Amazonas, o C-97 Brasília, o C-98 Grand Caravan e o H-60 Black Hawk. Haverá ainda sorteio de ingressos para visitas ao simulador do C-105, oferecendo ao público uma experiência imersiva na rotina de treinamento dos pilotos.

Além da exposição aérea, a programação inclui uma série de ações sociais em parceria com instituições locais. O público poderá emitir a nova Carteira de Identificação Nacional (CIN), realizar exames clínicos, cortar o cabelo, esmaltar as unhas e acessar outros serviços gratuitos.

Leia mais: Justiça decide manter prisão de motorista que atropelou e matou idosa em Manaus

As atividades culturais também terão espaço garantido. Um palco será montado no hangar do Esquadrão Arara (1º/9º GAv) para apresentações artísticas, enquanto o Esquadrão Cobra (7º ETA) vai exibir equipamentos e viaturas militares, além de sediar a feirinha do empreendedor com produtos variados.

O evento ainda contará com a presença de parceiros como a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati), o Senac e o Sesc, que ficará responsável pela coleta de alimentos não perecíveis para o programa Mesa Brasil.

Para as crianças, estão previstas brincadeiras, brinquedos e a visita do mascote da FAB, o “Fabinho”. A organização orienta os visitantes a utilizarem chapéu e protetor solar, especialmente idosos e pequenos, para aproveitar com segurança todas as atividades ao ar livre.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

