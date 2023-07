Manaus recebe espetáculo da Esquadrilha da Fumaça neste sábado (8/7), na Ponta Negra

A orla do rio Negro, na praia da Ponta Negra, vai receber, neste sábado (8/7), uma apresentação única da Esquadrilha da Fumaça, que vai rasgar os céus do complexo turístico a partir das 16h, na zona Oeste da capital. O evento marca as comemorações da Força Aérea Brasileira (FAB) para a homenagem aos 150 anos do nascimento do brasileiro Santos Dumont, contando com apoio da Prefeitura de Manaus.

Ao todo, pelo menos dez secretarias municipais estão dando apoio ao evento. O Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), nome oficial da esquadrilha, deve levar para a Ponta Negra um público estimado de 3 mil pessoas, que vão acompanhar as acrobacias aéreas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As comemorações em torno do patrono da aviação e inventor do avião 14-Bis envolvem, ainda, em Manaus, cerimônias militares, palestras em escolas, exposições em shoppings e no aeroporto internacional Eduardo Gomes, apresentação da orquestra sinfônica da FAB no Teatro Amazonas, corrida, entre outros.

SERVIÇO

O quê – Apresentação da Esquadrilha da Fumaça na Ponta Negra

Quando – Sábado, 8/7

Horário – 16h

Local – Complexo turístico Ponta Negra, incluindo a praia e o anfiteatro (avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona Oeste).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST