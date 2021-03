Manaus registra 27 ocorrências e duas mortes em acidentes de trânsito no fim de semana

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Entre a manhã de sexta-feira (12/03) e a noite de domingo (14/03), foram registrados 27 acidentes nas ruas da capital, sendo dois deles fatais para as vítimas. As ocorrências aconteceram em 24 bairros de Manaus. Ao todo, oito pessoas feridas precisaram de atendimento médico. As informações foram coletadas em relatórios do Instituto Médico Legal (IML), Corpo de Bombeiros e Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

O dia com mais registros foi o sábado (13/03), com treze acidentes de trânsito, sendo a maioria na parte da manhã. Em uma das ocorrências, um casal perdeu a direção do veículo, bateu em uma árvore e capotou com o carro na avenida Autaz Mirim, bairro São José, na zona leste de Manaus. Além do homem de 25 anos e da mulher de 27 anos, também estava no veículo um recém-nascido, de 30 dias. Os três foram socorridos e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Na tarde de domingo (14/03), um homem de 35 anos morreu após uma colisão entre dois carros de passeio no KM 90 da BR-174, na estrada de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). A vítima conduzia um dos veículos. Outras três pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas a unidades de saúde da capital. O caso foi registrado no 20º Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP).

*Com informação da Assessoria de Imprensa