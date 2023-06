Manaus registra 4,3 mil acidentes de trânsito nos primeiros quatros meses do ano

Nos primeiros quatro meses deste ano, Manaus registrou 4.301 acidentes de trânsito, com a maior parte delas envolvendo colisões entre carros e motocicletas, além de quedas de moto. Os dados são do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), sob a gestão da prefeitura.

Ainda segundo os dados, aproximadamente 10 mil ocorrências de acidentes de trânsito acontecem anualmente na capital amazonense. No ano de 2022, o Samu registrou 10.694 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito.

Nos anos de 2022 e 2023, foram contabilizadas 44 mortes no mesmo intervalo de tempo, de janeiro ao início de junho. Esses dados revelam uma triste constância, indicando que é imperativo adotar medidas efetivas de prevenção e conscientização.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) está intensificando as ações educativas e preventivas com o objetivo de assegurar a segurança no trânsito e reduzir o número de sinistros.

Para o educador e agente de trânsito do IMMU, Wenrisson Freitas, conduzir motocicletas nas vias da cidade exige habilidades que envolvem não apenas o controle físico da moto, mas também a capacidade de antecipar e reagir adequadamente às situações de trânsito.

“Pilotar motocicleta hoje em dia exige mais do que perícia, é necessário o condutor ter saber conduzir com direção defensiva, respeitar as regras de trânsito, como também saber o momento certo de transitar entre os veículos”, disse Freitas.

O IMMU reforça aos motociclistas sobre o uso de equipamento de proteção individual para garantir a segurança. Capacete, luvas, calçados fechados e vestimenta apropriada são essenciais. Além disso, a prefeitura está reforçando a importância da revisão periódica das motos, garantindo que elas estejam em bom estado de conservação e funcionamento.

Redação AM POST