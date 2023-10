Manaus registra aumento na procura por atendimentos pelo Samu devido problemas respiratórios causados pela fumaça

Notícias de Manaus– As chamadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimentos de problemas respiratórios aumentou nos últimos dias, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Manaus enfrenta hoje (13) o terceiro dia de intensa cobertura de fumaça, provocada pelas queimadas irregulares realizadas na Região Metropolitana.

De acordo com os registros do município, o Samu atendeu 143 pacientes com problemas respiratórios apenas nos primeiros 10 dias de outubro, em comparação com 116 atendimentos no mesmo período do ano anterior. Esses números indicam um crescimento preocupante, que pode estar relacionado à baixa qualidade do ar na região.

Indicadores em tempo real do site World Air Quality Index classificaram a qualidade do ar na capital amazonense como uma das piores do mundo durante o dia, o que tem sido sentido pela população. Nas redes sociais, há relatos de sintomas como sangramento nasal, coriza, ardência nos olhos e secura na garganta.

A péssima qualidade do ar em Manaus devido à fumaça das queimadas tem causado uma série de problemas de saúde para a população. A inalação de poluentes presentes na fumaça pode provocar ou agravar doenças respiratórias, como asma, bronquite e enfisema. Além disso, a exposição contínua a essas condições ambientais pode levar ao surgimento de problemas cardiovasculares e até mesmo aumentar o risco de câncer de pulmão.

A situação vivida pelos moradores de Manaus é preocupante, com o aumento no número de atendimentos médicos devido aos problemas respiratórios causados pela fumaça. A baixa qualidade do ar na cidade afeta diretamente a saúde da população, causando diversos sintomas incômodos. É necessária uma ação efetiva por parte das autoridades para combater a poluição atmosférica e garantir um ambiente saudável para todos.

Redação AM POST*