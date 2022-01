Manaus registra aumento no número de vacinados contra a Covid-19 nos primeiros dias do ano

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Manaus teve aumento gradativo nos primeiros dias do ano. Em 3/1, primeiro dia de vacinação de 2022, foram aplicadas 9.391 doses e no dia 10, 13.842 doses, um aumento de quase cinco mil doses.

O aumento está registrado no Vacinômetro Manaus, sistema criado pela Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e que faz parte das ferramentas adotadas pelo órgão, para dar transparência ao processo de vacinação contra a Covid-19 na capital.

O sistema também aponta que no total foram aplicadas 80.868 doses nos primeiros dez dias do ano. O número representa um aumento de 42.941 doses, quando comparados com os últimos dez dias de dezembro, quando foram aplicadas 37.927 doses.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca a importância do aumento no número de doses aplicadas. “Nós percebemos que depois das comemorações de final de ano as pessoas estão comparecendo aos pontos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura de Manaus, tomando as suas vacinas e adquirindo proteção contra a Covid-19”.

A secretária também avalia que o aumento é resultado do trabalho de conscientização da população, que recebe diariamente informações sobre a importância de estar imunizado, principalmente no período de crescimento das síndromes gripais e da ameaça da variante Ômicron, conforme orientação do prefeito de Manaus, David Almeida.

“Insistimos que a vacina é nossa principal arma na luta contra a Covid-19 e que, além disso, todos os cuidados de proteção individual, como o uso de máscara e a higienização das mãos, precisam ser mantidos”, reforça Shádia.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 é uma das prioridades da Prefeitura de Manaus, que disponibiliza em média 50 pontos de vacinação, distribuídos em todas as zonas da cidade, para facilitar o acesso da população que precisa se vacinar.

As vacinas estão disponíveis para quem precisa tomar a primeira ou segunda dose e também para os que já estão no período para tomar as doses de reforço.

* Com informações da assessoria de imprensa