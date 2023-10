Manaus registra recorde de consumo de energia elétrica devido ao calor intenso

Notícias de Manaus– O calor intenso que afeta o Amazonas tem provocado um aumento significativo no consumo de energia elétrica da população de Manaus. Nesta segunda-feira (9), a concessionária Amazonas Energia registrou o maior consumo da história da cidade. O pico de consumo foi registrado às 21h47, chegando a atingir 1,742 mega watts (MW) em Manaus e na Região Metropolitana, de acordo com o diretor da empresa, Radyr Oliveira. O último recorde de consumo havia sido registrado no dia 27 de setembro, quando atingiu 1,709 MW.

A concessionária já esperava que esse recorde fosse quebrado no mês de outubro devido às altas temperaturas, e caso não haja uma melhora no clima, a situação deve se manter. Com o aumento no consumo, Manaus tem enfrentado problemas como queimas de transformadores de energia. A empresa informou que, durante este período de calor intenso, foram registradas 90 queimas de transformadores na cidade.

De acordo com a Amazonas Energia, a queima dos equipamentos acontece também por conta de sobrecarga na rede elétrica, causada principalmente por ligações clandestinas, concentradas principalmente na Zona Leste da capital. Essas ligações irregulares são um problema recorrente e contribuem para a sobrecarga, prejudicando a qualidade do fornecimento de energia elétrica.

A situação requer ações por parte da concessionária e órgãos competentes para combater as ligações clandestinas e garantir o fornecimento adequado de energia para a população. Além disso, é importante que medidas de conscientização e uso responsável da energia sejam adotadas pela população.

O calor intenso que afeta não apenas Manaus, mas toda a região amazônica, tem consequências diretas na vida das pessoas, afetando tanto o consumo de energia elétrica quanto a qualidade do fornecimento. A população precisa estar preparada para enfrentar as altas temperaturas, buscando alternativas para se refrescar sem depender exclusivamente do uso de aparelhos de ar condicionado, por exemplo.

Neste sentido, é fundamental que sejam promovidas ações de educação ambiental e eficiência energética, incentivando a utilização de energia de forma consciente e sustentável. Além disso, investimentos em infraestrutura elétrica e maior fiscalização das ligações clandestinas são necessários para garantir um fornecimento de energia elétrica seguro e de qualidade para a população de Manaus e região.

Em resumo, o aumento do consumo de energia elétrica em Manaus durante o período de calor intenso tem causado sobrecarga na rede elétrica e problemas como queima de transformadores. Medidas devem ser tomadas para combater as ligações clandestinas e promover o uso responsável da energia, garantindo um fornecimento adequado e seguro para a população. O calor intenso na região amazônica também exige a adoção de alternativas sustentáveis e eficientes no uso de energia.

