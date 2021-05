Manaus retoma aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus vai retomar a vacinação da primeira dose contra a Covid-19, neste sábado, 8/5, contemplando os remanescentes de 18 a 59 anos do grupo das comorbidades, por ordem decrescente de idade, e a partir da próxima segunda-feira, 10/5, gestantes e puérperas (mães com até 45 dias de pós-parto), também com alguma das comorbidades descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.

A retomada da aplicação da primeira dose será possível pelo recebimento de nova remessa do imunizante AstraZeneca/Oxford, nesta sexta-feira, 7/5, e da primeira remessa da vacina Pfizer/Biontech, repassada ao município no início da semana.

Poderão ser vacinados os integrantes desses grupos que tenham feito o cadastramento na plataforma “Imuniza Manaus” (http://imuniza.manaus.am.gov.br/).

“Quem ainda não tem cadastro, deve fazê-lo, porque agilizará o atendimento nos postos de vacinação. Por orientação do prefeito David Almeida, criamos essa ferramenta para que não haja problemas ou transtornos, nem aglomerações nos pontos de vacinação”, alerta a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, destacando que, no caso das gestantes e puérperas, a vacinação só ocorrerá se a usuária estiver cadastrada e agendada.

De acordo com os registros da Semsa, mais de 70 mil pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos, já foram vacinadas. No entanto, cerca de 40 mil pessoas com registro no “Imuniza Manaus”, por algum motivo perderam o agendamento e não haviam procurado os postos de vacinação até o dia 28 de abril, quando a aplicação de primeira dose foi suspensa para garantir, diante da escassez de vacina, que nenhum dos vacinados ficasse sem a segunda dose.

Calendário

Os remanescentes do grupo das Comorbidades serão atendidos ao longo de uma semana, iniciando pelos que têm de 55 a 59 anos no sábado, 8. Na segunda-feira, 10/5, será a vez de quem tem entre 50 e 54 anos; na terça, dia 11/5, serão os de 45 a 49 anos; na quarta, 12/5, os de 40 a 44 anos; na quinta, 13/5, os de 30 a 39; e na sexta, 14/5, os de 18 a 29 anos. No sábado, 15/5, a Semsa fará uma repescagem final para todas as idades, encerrando a etapa de atendimento das pessoas contempladas neste grupo prioritário.

Os que vão receber a primeira dose da vacina devem apresentar laudo médico ou outro documento específico que comprove a doença preexistente, conforme definido pelo Ministério da Saúde. Nos casos de obesidade, é aceita declaração assinada por qualquer profissional de saúde de nível superior; os que têm hipertensão e diabetes, podem apresentar receita médica, em papel oficial do SUS ou da rede privada; para pessoas vivendo com HIV, são aceitos o cartão de identificação emitido pelo serviço de saúde; a declaração do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom); ou o resultado de exames específicos (carga viral ou CD4).

Gestantes e puérperas

Apenas as gestantes e puérperas (mães com até 45 dias de pós-parto) maiores de 18 anos e com comorbidades, cadastradas no “Imuniza Manaus” e com agendamento feito pelo sistema, serão vacinadas nesta fase da campanha. A medida visa garantir a prioridade para as mulheres, que por apresentarem doenças preexistentes, têm maior risco de hospitalização e morte, se infectadas pelo novo coronavírus.

As que ainda não realizaram o cadastro devem acessar o http://imuniza.manaus.am.gov.br/, escolher a opção “Cadastro de Cidadão”, inserir os dados, informar no item “Categoria” se é gestante ou puérpera e, na opção “Grupo”, se tem ou não comorbidade. O agendamento será feito eletronicamente e para saber quando se vacinar, basta acessar no sistema no dia seguinte e clicar na opção “Consultar 1ª dose”. O atendimento às gestantes e puérperas será concentrado em um único ponto de vacinação, o Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandu, 119, bairro Cidade Nova, zona Norte).

Para receber a vacina, a mulher que se enquadra nas condições exigidas, deve apresentar no posto de vacinação, além do documento de identificação (original) com foto e CPF, a caderneta de acompanhamento da gestante/pré-natal ou laudo médico que ateste a gravidez. No caso das puérperas é preciso levar a declaração de nascimento ou certidão de nascimento da criança.

Além disso, é obrigatória a comprovação das comorbidades, com apresentação de laudo médico. Outros documentos serão aceitos nos casos de hipertensão e diabetes (receita médica, em papel oficial do SUS ou da rede privada), obesidade (declaração assinada por qualquer profissional de saúde de nível superior) e se a usuária estiver na condição de Pessoa Vivendo com a HIV (PVHIV), serão aceitos o cartão de identificação emitido pelo serviço de saúde, a declaração do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom) ou o resultado de exames específicos (carga viral ou CD4).

Todos os documentos de confirmação das comorbidades devem ser apresentados com original e cópia, uma vez que a cópia ficará retida.

A vacina utilizada para a fase inicial de vacinação das gestantes e puérperas será a Pfizer/Biontech, que já está armazenada em ambiente climatizado nas condições de baixíssima temperatura determinadas pelo fabricante. O município também já recebeu os diluentes e, nesta quinta-feira, 6/5, as seringas necessárias ao preparo e aplicação do imunizante.

A população estimada de gestantes e puérperas em Manaus é de 33.132 mil mulheres, sendo que 4.268 (15%) apresentam condição de alto risco.

De acordo como o Ministério da Saúde, evidências científicas e dados epidemiológicos disponíveis atualmente mostram que a gestação e o puerpério são fatores de risco quando associados à Covid-19, podendo levar à hospitalização e ao óbito, além de favorecer o parto prematuro e o aborto.

Simultaneamente ao atendimento do grupo de comorbidades e de gestantes e puérperas, a Semsa continua com a aplicação da segunda dose para os grupos prioritários, que já haviam iniciado o ciclo de imunização: trabalhadores da saúde, idosos de 60 anos e mais e pessoas com comorbidades que se encontram no prazo para completar o esquema vacinal.

Público para a 1ª dose

Gestantes e puérperas, com comorbidades

Vacinação a partir de segunda-feira, 10/5

Pessoas de 18 a 59 anos, com comorbidades

Vacinação a partir de sábado, 8/5, de acordo com o calendário:

Sábado, 8/5 – 55 a 59 anos

Segunda-feira, 10/5 – 50 a 54 anos

Terça-feira, 11/5 – 45 a 49 anos

Quarta-feira, 12/5 – 40 a 44 anos

Quinta-feira, 13/5 – 30 a 39 anos

Sexta-feira, 14/5 – 18 a 29 anos

Sábado, 15/5 – repescagem geral desse grupo

Pontos de vacinação contra a Covid-19

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandu, 119 – bairro Cidade Nova)

Terminal de Integração 6 (Avenida Comendador José Cruz – bairro Lago Azul)

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Avenida Silves, 2.222 – Crespo)

Universidade Paulista – Unip (Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490 – bairro Parque 10 de Novembro)

Escola de Enfermagem da Ufam – Posto exclusivo para trabalhadores da saúde – (Rua Teresina, 495 – bairro Adrianópolis)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (Avenida Cosme Ferreira, 7.399 bairro São José 1)

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM (avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos – bairro Planalto)

Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, conjunto Dom Pedro – bairro Alvorada)

