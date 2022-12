Manaus tem 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus informa que a população pode buscar 75 pontos de imunização contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a sexta-feira, 19 a 23/12, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade, para atualização do esquema vacinal. Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha de vacinação contra a doença já ultrapassou a marca de 5 milhões de doses aplicadas em Manaus.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, reforça que os usuários precisam manter atualizado o esquema vacinal, com as doses de reforço, buscando a unidade mais próxima de sua casa, com documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina.

“Felizmente nós já temos 80% da população manauara com o esquema inicial completo contra a Covid-19, que são a 1ª e 2ª ou a dose única, mas as doses de reforço também são fundamentais para restabelecer a segurança contra as formas graves do vírus. Muitas pessoas já podem receber a 3ª, 4ª e 5ª doses, então verifique seu cartão de vacina e busque nossas equipes para regularizar essa situação”, disse.

Djalma explica que das 75 unidades que ofertam a vacina, apenas 34 são referência para a imunização infantil, por conta de especificidades exigidas para imunização desse público. As crianças de 5 a 11 anos de idade devem ser levadas a um dos 34 endereços, nove unidades são referência para crianças de 3 e 4 anos, e quatro unidades aplicam a vacina em crianças menores de 3 anos.

A lista detalhada com endereços, horário de funcionamento, público atendido e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. Os usuários também podem obter informações e tirar dúvidas através dos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais.

Doses

O subsecretário detalha que a 1ª dose é disponibilizada a todos que ainda não iniciaram o ciclo vacinal, a partir de seis meses de idade, sendo preciso receber a 2ª dose para completar o ciclo vacinal inicial. O intervalo varia conforme a marca da vacina recebida, mas é indicada pelo vacinador no momento da imunização.

Já a 3ª dose está liberada para todo o público a partir de 12 anos de idade, além de crianças de seis meses a menores de 3 anos com comorbidades. A 4ª dose é ofertada ao público em geral a partir de 18 anos de idade, e ainda adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão.

Até o momento, a quinta dose está disponível apenas para adultos imunossuprimidos, que precisam apresentar cópia e original do laudo que comprove sua situação de saúde.