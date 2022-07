Manaus tem 86 pontos de vacina contra Covid nesta semana

Redação AM POST

Prefeitura de Manaus segue com a vacinação contra a Covid-19 e, ao longo da semana de 25 a 29/7, abre 86 pontos de atendimento à população, coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Serão 84 unidades de saúde distribuídas nas diferentes zonas geográficas da capital e dois pontos estratégicos de grande fluxo (Studio 5, na zona Sul, e Shopping Phelippe Daou, na zona Norte), com funcionamento de segunda a sexta-feira.

Os pontos estratégicos irão operar das 9h às 16h e as unidades de saúde, a partir das 8h, com horários diferenciados de encerramento. As dez unidades de horário ampliado seguirão vacinando até as 20h. Já as 51 unidades de horário regular atenderão o público até as 17h, e as 25 unidades de pequeno porte, até as 16h.

Todos os pontos terão de primeira a quarta dose para atender o público de 12 anos e mais, de acordo com o perfil vacinal, e 39 também farão a vacinação de primeira e segunda dose em crianças de 3 a 11 anos de idade.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, orienta a população, principalmente as mais de 600 mil pessoas em atraso com o primeiro reforço (terceira dose), que vá até o ponto de vacinação mais próximo para atualizar seu esquema vacinal.

“Precisamos manter nossas defesas contra o vírus, evitando a vulnerabilidade para cenários de gravidade, como vivemos no passado”, destaca.

Djalma também convoca os pais de crianças de 3 e 4 anos a levarem os filhos o quanto antes para vacinar. Este público está sendo imunizado exclusivamente com a vacina CoronaVac desde a última segunda-feira, quando a prefeitura ampliou a campanha de vacinação, baseada na autorização de uso do imunizante para esta faixa etária que, em Manaus, é de 83 mil crianças.

“Até o momento, aproximadamente 2.300 já receberam a primeira dose, mas precisamos acelerar a vacinação desse público”, enfatiza.

O secretário pede, ainda, aos pais que têm filhos com a segunda dose pendente que façam um esforço para levá-los imediatamente para receber a segunda dose. Mais de 69 mil crianças estão com o esquema incompleto, conforme indica o vacinômetro municipal (https://vacinometro.manaus.am.gov.br).

A consulta individual das datas de aplicação das vacinas pode ser feita na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) e no cartão físico de vacinação.

Os intervalos entre as doses, que variam de um imunizante para outro e podem ser diferentes para públicos específicos, podem ser conferidos no site da Secretaria (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais oficiais (@semsamanaus, no instagram, e Semsa Manaus, no Facebook).

Nesses canais, os usuários também podem consultar diariamente os locais de vacinação, com endereços, horários e vacinas disponíveis.

Até o momento, 4,5 milhões de doses contra a Covid foram aplicadas em Manaus e 78% da população vacinável (acima de 3 anos) está com o esquema vacinal inicial (duas doses ou dose única) completo.