Manaus tem a melhor saúde básica do país, apontam dados do programa Previne Brasil

Manaus/AM– Os avanços na qualidade da Atenção Primária à Saúde vêm mudando a vida da população e se consolidam como uma das marcas da atual gestão da Prefeitura de Manaus. Em 1.000 dias da administração do prefeito David Almeida, a saúde básica de Manaus alcançou o primeiro lugar entre as capitais no programa Previne Brasil, em um feito inédito que se mantém há cinco quadrimestres e evoluiu, também, no percentual de cobertura da atenção básica, que saltou de 47,2% para 75,6%, em dois anos e meio.

A liderança perpassa pelos investimentos feitos pela prefeitura, via Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na reforma e na revitalização das unidades básicas de saúde, na ampliação da cobertura e qualidade dos serviços prestados, assim como na ampliação da cobertura vacinal, no fortalecimento da saúde da mulher e do homem e na ampliação da cobertura vacinal em todas as idades.

As melhorias trazidas pela prefeitura na área da saúde têm impacto positivo na vida de gente como a estudante de Biomedicina Luiza Cristian da Silva, que espera o quarto filho e faz o pré-natal na Unidade de Saúde da Família (USF) Leonor de Freitas, no bairro Compensa, zona Oeste. O acompanhamento na unidade básica inclui atendimento odontológico, tão importante para a saúde de grávidas e bebês.

“O acompanhamento em saúde bucal ajuda a evitar dores dentárias que, em geral, ocorrem na gestação e que muitas gestantes não sabem como aliviar, o que pode levar até a um parto prematuro. E estar com a saúde bucal em dia é essencial para evitar muitas outras doenças”, assinalou a estudante, que aprovou o atendimento na USF.

Luiza destacou a excelência no atendimento para as mães e bebês também. “Aqui, tem todo o acompanhamento da gestação ao nascimento, e a criança começa a ser atendida na unidade também. Há atendimentos com profissionais diversos, com quase todos os exames disponíveis. É um suporte bem amplo. Não tenho do que reclamar”, disse.

Outro atendido na Leonor de Freitas é o estudante de Direito Francisco de Freitas da Silva. Ele iniciou acompanhamento na USF como paciente diabético no início deste ano, após uma crise em que quase perdeu os dedos dos pés e, hoje, tem atendimentos regulares com enfermeiros e médicos e retira medicamentos prescritos na farmácia da unidade. Ele ressalta a qualidade da assistência das equipes.

“É totalmente diferente do que imaginava que seria. Bom atendimento e ótimos profissionais. Todos são recebidos aqui com um sorriso no rosto. Enfim, o atendimento funciona e muito bem”, afirmou.

Evolução

A atenção à saúde das gestantes e o acompanhamento de pacientes diabéticos e hipertensos figuram entre os indicadores monitorados pelo Previne Brasil, que registra o desempenho dos municípios. Na última avaliação quadrimestral do programa do Ministério da Saúde, de janeiro a abril deste ano, Manaus teve nota de 8,46, a maior entre as capitais, pela quinta vez seguida.

O prefeito David Almeida credita o resultado positivo ao empenho dos servidores da saúde para o aprimoramento dos serviços prestados, somado às ações e projetos da gestão municipal para a melhoria e ampliação da cobertura da assistência e para a modernização da rede básica na capital ao longo de pouco menos de três anos.

“Superamos um quadro de pandemia, com todas as dificuldades que havia, graças a equipes comprometidas em levar serviços de saúde para a população. É por isso que hoje somos referência em atenção básica no país, e vamos trabalhar para continuar sendo”, afirmou David, enfatizando a continuidade das ações da prefeitura de revitalização das estruturas da saúde e de valorização dos profissionais do segmento.

Mais acesso

Os avanços consolidados pela prefeitura contribuíram também para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Em janeiro de 2021, início da atual gestão, a cobertura da atenção básica em Manaus era de 47,24%, significando que menos da metade da população tinha acesso à assistência na capital. O índice passou a 64,32%, em janeiro de 2022, e a 73,86%, em janeiro de 2023, chegando a 75,63% no último mês de maio, conforme dados do Ministério da Saúde, superando a meta estabelecida pela prefeitura para os quatro anos da atual gestão.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, pontuou que os números representam um aumento de 60% na cobertura da atenção primária em Manaus, e um avanço considerável na oferta de ações e serviços de prevenção e promoção da saúde para a população.

“O direito à saúde é essencial para a cidadania, e o prefeito David Almeida trabalha, constantemente, para ampliar a cobertura da atenção básica e possibilitar a mais pessoas ter acesso a esse direito, vivendo e trabalhando com saúde, qualidade de vida e bem-estar”, afirmou.

Saúde digital

Além da cobertura da atenção primária, a Semsa vem atuando para ampliar também os atendimentos do Telessaúde. Lançada em 2020, para monitoramento de pacientes de Covid-19 em tratamento domiciliar, a plataforma, hoje, abrange usuários da rede básica de outros quatro segmentos: Tuberculose, Gestação de Alto Risco, Imunização Infantil e Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Desde o início da atual gestão, o serviço contabiliza 201.313 atendimentos realizados.

Os atendimentos do Telessaúde ocorrem mediante contato telefônico, possibilitando o acompanhamento da saúde de usuários atendidos na rede básica por profissionais médicos e enfermeiros da Semsa, atuando como teleconsultores do serviço.

“Essa estratégia vem nos permitindo levar cuidado e assistência aos usuários em acompanhamento na rede básica, sendo mais um avanço da gestão municipal para levar a saúde para mais perto da população”, concluiu Shádia Fraxe.

