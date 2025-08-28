Manaus tem mais de 112 mil pessoas em áreas de alto risco para desastres

Notícias de Manaus – Mais de 112 mil pessoas vivem em 438 setores de Manaus classificados como de risco alto e muito alto para desastres naturais, como inundações, alagamentos, enxurradas, erosões e deslizamentos. Os dados fazem parte da atualização do mapeamento de áreas de risco geológico da cidade, divulgada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) na quarta-feira (27/8).

O estudo identificou 362 setores de risco alto e 76 de risco muito alto na capital amazonense. O trabalho de campo foi realizado entre junho de 2024 e abril de 2025 e revelou que, apesar da redução no número total de setores em relação ao último levantamento de 2019, a quantidade de domicílios e a dimensão das áreas mapeadas aumentaram.

Em 2019, eram 634 setores de risco alto e muito alto, abrigando cerca de 73 mil pessoas. O levantamento atual evidencia que as zonas Leste e Norte concentram o maior número de setores e residências vulneráveis. Entre os bairros mais afetados estão Jorge Teixeira, Cidade Nova, Gilberto Mestrinho, Alvorada, Mauazinho e Nova Cidade, que juntos somam 194 setores de risco alto e muito alto, com mais de 13 mil domicílios e aproximadamente 52 mil moradores expostos a desastres geológicos e hidrológicos.

O SGB também apresenta recomendações para reduzir os riscos, especialmente nos setores classificados como muito alto. Segundo Elton Andretta, pesquisador em geociências do SGB, a atualização adotou nova metodologia, considerando apenas setores de risco alto e muito alto. Tecnologias como imagens de alta resolução e drones possibilitaram unir áreas vizinhas que antes eram contabilizadas separadamente, oferecendo um panorama mais preciso das regiões vulneráveis.