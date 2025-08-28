A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Manaus tem mais de 112 mil pessoas em áreas de alto risco para desastres

Levantamento aponta aumento de domicílios em áreas de risco apesar da redução do número de setores.

Por Beatriz Silveira

28/08/2025 às 17:44

Notícias de Manaus –  Mais de 112 mil pessoas vivem em 438 setores de Manaus classificados como de risco alto e muito alto para desastres naturais, como inundações, alagamentos, enxurradas, erosões e deslizamentos. Os dados fazem parte da atualização do mapeamento de áreas de risco geológico da cidade, divulgada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) na quarta-feira (27/8).

O estudo identificou 362 setores de risco alto e 76 de risco muito alto na capital amazonense. O trabalho de campo foi realizado entre junho de 2024 e abril de 2025 e revelou que, apesar da redução no número total de setores em relação ao último levantamento de 2019, a quantidade de domicílios e a dimensão das áreas mapeadas aumentaram.

Em 2019, eram 634 setores de risco alto e muito alto, abrigando cerca de 73 mil pessoas. O levantamento atual evidencia que as zonas Leste e Norte concentram o maior número de setores e residências vulneráveis. Entre os bairros mais afetados estão Jorge Teixeira, Cidade Nova, Gilberto Mestrinho, Alvorada, Mauazinho e Nova Cidade, que juntos somam 194 setores de risco alto e muito alto, com mais de 13 mil domicílios e aproximadamente 52 mil moradores expostos a desastres geológicos e hidrológicos.

O SGB também apresenta recomendações para reduzir os riscos, especialmente nos setores classificados como muito alto. Segundo Elton Andretta, pesquisador em geociências do SGB, a atualização adotou nova metodologia, considerando apenas setores de risco alto e muito alto. Tecnologias como imagens de alta resolução e drones possibilitaram unir áreas vizinhas que antes eram contabilizadas separadamente, oferecendo um panorama mais preciso das regiões vulneráveis.

