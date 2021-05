Manaus tem mais de 4 mil metros de pontes construídas em bairros afetados pela cheia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, via Casa Militar e Defesa Civil, construiu mais de 4 mil metros de pontes nos bairros alagados por meio da operação “Cheia 2021”, entre eles o bairro São Jorge, zona Oeste, um dos mais afetados pela subida do rio Negro no período de enchente. O prefeito David Almeida e representantes das secretarias que compõem o Comitê de Enfrentamento das Cheias Fluviais trabalham diariamente com o intuito de levar melhores condições às pessoas atingidas pela cheia, que neste ano deve ultrapassar a cota dos 30 metros, segundo o Serviço Hidrológico do Brasil (CPRM).

Continua depois da Publicidade

Equipes de servidores estão sendo divididas para o processo de finalização da construção de pontes no bairro, intensificando o trabalho para atender a demanda das pessoas que estão sendo impactadas pela alagação na área. Foi realizada a construção de pontes de 310 metros no beco Bragança; 290 metros no beco Itaporanga; 200 metros na rua Vicente de Torres Reis; 250 metros no final da rua Humberto de Campos; 240 metros no beco 1º de maio e 70 metros no beco Nossa Senhora.

O secretário da Casa Militar, tenente William Dias, explicou que no bairro atuam diariamente duas ou três equipes, para atender a demanda de pontes, por se tratar de uma das maiores áreas impactadas da capital.

“Por uma determinação do prefeito David Almeida, todos os dias estamos construindo cerca de 150 metros de pontes em duas localidades do São Jorge, para que a população tenha como trafegar durante o período de cheia. O bairro é um dos maiores que estamos atuando, bem como o Educandos, por serem bem próximos à margem do rio Negro e com um maior quantitativo de casas afetadas”, ressaltou Dias.