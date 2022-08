Manaus terá 106 unidades abertas para o ‘Dia D’ da Campanha Contra a Poliomielite e de Multivacinação

Redação AM POST

O “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e de Multivacinação contará com 106 salas de vacina neste sábado, 20/8, abertas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As unidades são as mesmas do “Sabadão da Saúde”, estratégia de intensificação de serviços de atenção básica, que vem sendo promovida pelo município desde o dia 6 de agosto. A lista com todos os pontos, que funcionarão das 8h às 16h, pode ser conferida no link bit.ly/UnidadesSabadao.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que a campanha foi iniciada no dia 8 de agosto e deve seguir até o dia 9 de setembro. A estratégia do Ministério da Saúde tem o objetivo de reverter o cenário de baixa cobertura vacinal em todo o país e colocar o Brasil novamente como referência mundial em vacinação.

“Estamos há pelo menos cinco anos com uma baixa cobertura vacinal de nossas crianças e adolescentes, e isso deixa nossa sociedade vulnerável para o retorno de doenças que já haviam sido erradicadas. Alguns países já registraram novos casos de poliomielite e sarampo, por exemplo, e não podemos permitir que a mesma situação ocorra na nossa cidade. Só a vacinação em dia protege contra as doenças e suas terríveis sequelas”, contou Djalma.

O titular da Semsa informou que as unidades irão ofertar todos os 18 imunizantes do calendário básico. Os pais e responsáveis precisam levar seus filhos, de até 14 anos de idade, portando documento oficial de identificação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF e a caderneta de vacinação.

O secretário destaca que os 106 pontos de vacinação também estarão disponibilizando os serviços do “Sabadão da Saúde”, que têm como público principal mulheres, gestantes, hipertensos e diabéticos com atualização de exames.

“A Semsa está intensificando diversas ações neste mês, conforme determinação do prefeito David Almeida, para beneficiar a população manauara com promoção da saúde. O Ministério da Saúde avaliou a saúde básica de Manaus como a melhor do país, e estamos trabalhando para manter o primeiro lugar no ranking entre as capitais”, contou o secretário.

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, a Semsa segue com as ações da campanha em 171 salas de vacina, cujos endereços estão listados no link bit.ly/salasdevacinamanaus.

Poliomielite

A subsecretária de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, informou que Manaus possui aproximadamente 141 mil crianças menores de 5 anos de idade. A meta é alcançar 95% desse público com a vacinação contra a poliomielite, seja com aplicação das doses de reforço ou atualização do esquema vacinal de três doses.

No primeiro quadrimestre deste ano, a cobertura vacinal contra a doença estava em 68% na capital, em relação ao grupo prioritário de crianças menores de 1 ano de idade. Os dados são do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).

Multivacinação

A multivacinação tem como público-alvo crianças e adolescentes de até 14 anos de idade, que estejam com doses em atraso do calendário básico de vacinação. A população estimada dessa faixa etária é de 648 mil pessoas. A lista com as vacinas indicadas para as diferentes idades pode ser consultada em bit.ly/CalendarioVacinas1.

Os dados do SIPNI apontam que das oito vacinas prioritárias, apenas a da BCG está acima da meta de 90% de cobertura vacinal, registrando 95,3% de cobertura. Ela protege contra formas graves de tuberculose (miliar e meníngea).

As demais vacinas estão com baixa cobertura. Com meta de 95%, a cobertura da Pneumocócica está em 80%; 77,6% da Tríplice Viral; 69% da Pentavalente; 72% da Meningocócica; 68% da vacina contra a poliomielite; e 59% da que protege contra a febre amarela. A vacinação contra o rotavírus, que tem meta de 90%, só alcançou 72,6% de cobertura vacinal.