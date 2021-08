Manaus terá eventos-testes a partir de setembro na Arena da Amazônia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A partir do mês de setembro Manaus terá cinco eventos-testes no podium da Arena da Amazônia com datas que ainda estão sendo definidas e o cronograma completo deverá ser divulgado na terça-feira (31).

A proposta prevê que todos os participantes estejam vacinados com ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Todos os participantes e a equipe que estará trabalhando na organização serão testados 48 horas antes do evento, caso o resultado seja positivo, o mesmo será impedido de participar do evento. A FVS-RCP deve ainda monitorar todos pelo período de até duas semanas.

O podium da arena será dividido em três setores diferenciados pelos cores vermelha, amarela e azul. A entrada individual será feita de acordo com cada setor. O palco ficará no meio do setor de cor amarela. Os outros dois setores ficarão em lados opostos. A proposta prevê ainda que as mesas sejam substituídas por cabines.

Após seis meses de estudos e coleta de dados, a Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas (ASSEEAM), apresentou proposta ao Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 do Governo do Estado e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), e a mesma aprovou a proposta no último dia 13, após criteriosa análise e ajustes no projeto.

Confirmação

O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou que um evento-teste com um público de três mil pessoas será realizado em setembro. A declaração foi dada na manhã desta sexta-feira (27), durante o lançamento de um programa cultural no Teatro Amazonas.

De acordo com ele, o avanço da vacinação no Amazonas e o baixo número de internações foram levados em consideração para a decisão. “Agora em setembro, vamos fazer um evento teste com três mil pessoas e e estamos trabalhando com a CBF, a possibilidade da realização de um jogo da seleção brasileira em Manaus, com público”, afirmou o governador.

“A gente conseguiu avançar muito na questão da vacinação aqui no estado do Amazonas e isso é uma condicionante para que a gente possa voltar à normalidade de nossas vidas. Algumas atividades já estão acontecendo aqui no Teatro Amazonas e atividades muito concorridas. Já temos reserva até nos próximos 60 dias, está tudo ocupado, está tudo lotado aqui de pessoas que vêm de outros estados, de outros países, da própria população que quer voltar ao Teatro Amazonas”, explicou.