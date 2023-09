Manaus terá “Marcha da Família Contra o Aborto”

Manaus/AM– O vereador Raiff Matos (DC) se posicionou no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) contra a tentativa de descriminalização do aborto que está em votação no Supremo Tribunal Federal (STF). O vereador convidou as famílias de Manaus para a “Marcha da Família Contra o Aborto” que será realizada no dia 8 de outubro, às 8h, com saída da Praça do Congresso.

“Canalhas. São aqueles da esquerda brasileira que querem a descriminalização do aborto no Brasil. É inadmissível o que estamos assistindo neste país. Um partido de esquerda quer liberar o aborto a partir de 12 semanas de vida”, criticou o vereador.

O direito à vida é cláusula pétrea (dispositivo imutável) da Constituição e precisa ser garantido pelos ministros do STF, segundo o vereador Raiff Matos.

“O STF era para estar salvaguardando esse direito, mas infelizmente está usurpando da sua competência. E tem gente da esquerda que ainda apoia isso. É incompreensível o que estamos assistindo”, acrescentou para Raiff.

Raiff Matos também pediu aos senadores para que se posicionem e não permitam que o Supremo usurpe a função legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

“É um atentado à vida humana. É um crime o que estão fazendo. Cadê a bancada do Amazonas no Senado? Vocês precisam se posicionar! Não podemos permitir o aborto no Brasil”, afirmou.

Marcha – O vereador Raiff Matos informou que todas as capitais brasileiras terão uma grande marcha contra o aborto e Manaus não vai ficar de fora. Em razão disso, fez um convite incisivo às famílias manauaras.

“Quero chamar todos vocês, para que o povo brasileiro volte às ruas. O povo precisa se posicionar e é nas ruas. Vamos dizer sim à vida! Aborto não, sim à vida!”, afirmou. Em Manaus a caminhada terá início na Praça do Congresso, a partir das 8h.

STF – A discussão sobre a descriminalização do aborto foi provocada no STF pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), autor da ação denominada de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442.

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), votou de forma online, no dia 22 de setembro, pela descriminalização do aborto, nas primeiras 12 semanas de gestação. A votação foi suspensa por um pedido de destaque do ministro Luís Roberto Barroso, solicitando que a votação, devido a sua relevância, fosse retomada posteriormente de forma presencial.