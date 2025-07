Manaus terá nova paralisação no abastecimento de água na próxima terça-feira

Notícias de Manaus – A população de Manaus deve se preparar para mais uma paralisação no fornecimento de água. Na próxima terça-feira (29), a concessionária Águas de Manaus realizará uma nova interrupção programada no abastecimento, a quarta apenas neste mês de julho. A suspensão ocorrerá devido a uma manutenção preventiva no Complexo de Produção de Água Ponta do Ismael (PDI), localizado na Compensa, com previsão de início às 5h e término às 17h.

A concessionária informou que a intervenção será realizada para executar 35 ações de melhorias elétricas e mecânicas, além da substituição de registros e interligações em redes de grande porte. O objetivo é preparar o sistema para o “Verão Amazônico”, período de maior consumo de água na capital.

Ao todo, 309 áreas espalhadas pelas zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte da zona Leste serão afetadas. A normalização total do serviço pode levar até 48 horas após a conclusão da manutenção. A empresa orienta os moradores a reservarem água com antecedência.

Além da intervenção do dia 29, outras três interrupções marcaram o mês: no dia 11, uma queda de energia afetou as Estações de Tratamento 1 e 2; no dia 21, uma manutenção emergencial no Complexo PDI foi realizada; e no dia 24, oscilações elétricas interromperam o abastecimento no Setor Francisca Mendes.

Questionada sobre o número total de residências impactadas, a Águas de Manaus limitou-se a disponibilizar o link com a lista dos bairros afetados. Carros-pipa estão sendo direcionados para abastecer hospitais e locais de serviços essenciais.