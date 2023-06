Manaus terá nove pontos de vacinação contra a Covid-19 abertos neste sábado (3°)

Nove pontos de vacinação contra a Covid-19 estarão disponíveis neste sábado (3), especialmente para atender o público que não possui tempo nos dias úteis da semana. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), destaca que as unidades irão funcionar de 8h às 12h, com atendimento a todas as faixas etárias a partir de 6 meses de idade.

Os usuários devem buscar a unidade mais próxima, portando documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. No domingo (4), a clínica da família Carmem Nicolau, no bairro Lago Azul, zona Norte, oferta o serviço no horário de 8h às 18h.

“O funcionamento dessas unidades é estendido até os sábados como estratégia para facilitar o acesso dos cidadãos, que além da vacinação contra a Covid-19, podem buscar outros serviços da atenção básica”, pontua o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho.

As pessoas que ainda não iniciaram o ciclo vacinal podem buscar as unidades para receber a primeira dose, e devem voltar no período indicado no cartão para completar o esquema primário com a segunda dose. Atualmente, o reforço da vacinação contra a Covid-19 é feito com a bivalente, liberada para todo o público com 18 anos ou mais e adolescentes imunossuprimidos.

“Para receber a bivalente, que protege contra a cepa original e a variante ômicron, os usuários devem ter recebido as duas doses iniciais, ou alguma dose de reforço, há pelo menos quatro meses”, detalha Djalma.

As vacinas disponíveis à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), são seguras e eficazes contra as formas graves da Covid-19, e é responsabilidade de todos manter seu cartão vacinal atualizado, principalmente dos pais, que devem levar seus filhos para a imunização.

“Os vacinadores da Semsa já aplicaram mais de 5,4 milhões de doses da vacina contra a Covid em Manaus, alcançando quase 2 milhões de habitantes, e o reflexo disso é o retorno à normalidade que estamos vivenciando”, finaliza.

Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 no sábado (3):

Zona norte

– Clínica da família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

– USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

– USF Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina.

Zona sul

– USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores.

Zona leste

– USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

– USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

– USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves.

Zona oeste

– USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

– USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.

Redação AM POST