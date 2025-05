Manaus terá operação especial de trânsito no Dia das Mães para garantir segurança nos cemitérios

Notícias de Manaus – Neste domingo, 11 de maio, data em que se celebra o Dia das Mães, a Prefeitura de Manaus realizará uma operação especial de trânsito nas imediações dos principais cemitérios da capital. A ação, coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), tem como principal objetivo garantir a segurança viária e a fluidez no tráfego durante o período de visitação, que costuma registrar um aumento expressivo no fluxo de veículos e pedestres.

A operação será realizada das 6h às 17h e contará com a atuação de 24 agentes de trânsito distribuídos em pontos estratégicos próximos aos cemitérios Nossa Senhora Aparecida, São João Batista, Santa Helena, São Francisco, entre outros. Os agentes trabalharão em regime de turnos ao longo de todo o dia para monitorar o trânsito, orientar motoristas e pedestres e garantir o cumprimento das normas de segurança estabelecidas.

De acordo com o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, o foco da mobilização é assegurar que as homenagens às mães falecidas possam ser feitas com tranquilidade. “Estamos nos preparando para garantir que este momento de homenagem seja vivido com serenidade e respeito. A presença dos nossos agentes é fundamental para oferecer suporte à população e manter a ordem no trânsito nas imediações dos cemitérios”, afirmou.

A presença em massa de visitantes nos cemitérios da cidade nesta data costuma gerar pontos de lentidão e até congestionamentos, sobretudo nas vias de acesso aos locais de maior procura. Por isso, o IMMU também fará ajustes na sinalização viária temporária e disponibilizará viaturas de apoio em locais considerados críticos para auxiliar no controle do tráfego.

Além do trabalho operacional, a autarquia orienta a população a sair de casa com antecedência e, sempre que possível, utilizar o transporte coletivo para facilitar a locomoção e reduzir o número de veículos nas ruas. A recomendação inclui ainda respeitar a sinalização, seguir as instruções dos agentes de trânsito e manter a paciência durante os momentos de maior fluxo.

“É um dia de grande importância emocional para muitas famílias. Por isso, estamos empenhados em garantir que as pessoas possam prestar suas homenagens com segurança e dignidade. A colaboração dos cidadãos é fundamental para o sucesso da operação”, reforçou Ventilari.

A operação também tem como meta reduzir o risco de acidentes em locais onde há aglomerações de pedestres, sobretudo nas faixas de travessia, pontos de ônibus e entradas de cemitérios. Em anos anteriores, situações de desorganização e estacionamento irregular geraram transtornos que o IMMU espera evitar com o reforço das equipes e a presença ativa dos agentes.