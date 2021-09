Manaus terá três pontos de manifestações de direita no dia 7 de setembro; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na terça-feira (7), Manaus será palco de três eventos da direita, todos com pauta a favor da liberdade defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Diferente das demais cidades do país, as manifestações terão início às 15h em diversos pontos da cidade, a Praça do Congresso, no Centro; a Ponta Negra, na Zona Oeste; e a arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na Zona Sul.

Os atos são contra a postura de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), e em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Um dos atos será realizado no Complexo Turístico da Ponta Negra, encabeçado por movimentos conservadores e por políticos como Delegado Péricles (PSL), Chico Preto e Romero Reis (Novo).

Na Praça do Congresso, Centro de Manaus em vez de uma manifestação, a movimentação será uma “motociata” liderada por Coronel Menezes (Patriota), e movimentos ligados ao militar da reserva. Menezes e Bolsonaro foram contemporâneos na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e o coronel da reserva foi apoiado pelo presidente nas eleições municipais de 2020, mas não levou a prefeitura.

Além disso, o deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM) também convocou um novo ato de 7 de setembro: desta vez, para a arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na Zona Sul de Manaus.