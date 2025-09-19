A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Manaus testa alerta da Defesa Civil em celulares 4G e 5G neste sábado

Simulação envia mensagem a celulares 4G e 5G para medir alcance e rapidez dos avisos em emergências.

Por Beatriz Silveira

19/09/2025 às 18:10

Notícias do Amazonas – Manaus realizará neste sábado (20/9), às 14h10, um teste de alerta da Defesa Civil em celulares conectados às redes 4G e 5G. A iniciativa é da Prefeitura de Manaus, em parceria com o Governo Federal, e tem como objetivo avaliar a eficácia do sistema em situações de emergência, como eventos climáticos severos.

Durante o ensaio, os aparelhos podem tocar, vibrar e exibir uma mensagem na tela. A orientação é para que a população não se assuste, pois se trata apenas de uma simulação. De acordo com o anúncio feito pelo prefeito David Almeida, a ação busca garantir que, em casos reais, os avisos cheguem rapidamente aos moradores, reforçando a segurança e a proteção da cidade.

O teste ocorre de forma ampla e direcionada a celulares conectados às redes móveis na capital, permitindo verificar alcance, tempo de entrega e comportamento dos dispositivos ao receber a notificação. A Prefeitura destaca que o exercício é preventivo e integra o esforço conjunto com o Governo Federal para aperfeiçoar a comunicação de risco em Manaus.

Ao término do procedimento, os órgãos responsáveis avaliarão o desempenho do envio e a resposta dos aparelhos, a fim de aperfeiçoar protocolos e assegurar que, diante de eventuais emergências, a população receba orientações imediatas.

