“Manaus vira o jogo”, diz revista Isto É sobre situação fiscal e financeira da cidade durante a pandemia

Redação AM POST

As ações adotadas durante a gestão do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, para atingir o equilíbrio fiscal, garantindo maior poder de investimento em obras públicas, além de um superávit histórico; e o resgate da Previdência que a colocou em primeiro lugar no país em gestão e com um patrimônio em investimentos saudáveis da ordem de R$ 1,03 bilhão são destaques na edição desta sexta-feira, 16/10, da Revista Isto É. Sob o título “Manaus vira o jogo”, a revista destaca, especialmente, as medidas do prefeito no período da pandemia do novo coronavírus, que no aspecto financeiro cortou gastos, enviou a maior parte dos servidores para o trabalho em home office e repactuou todos os contratos com corte de 25% na dívida.

“Isso muito me honra. Não deixa de ser um legado que serve de exemplo para gestores de todo o Brasil, mostrando que é possível governar com zelo, com apego às boas práticas, com o pensamento em fazer o melhor pela sua cidade, pelo seu país. Deveria ser a norma, mas é tão excepcional que serve de pauta para os grandes jornais e revistas”, reagiu Arthur Virgílio Neto em suas redes sociais.

Continua depois da Publicidade

O prefeito destacou que, de fato, Manaus virou o jogo durante a sua gestão, que iniciou com endividamento de mais de R$ 360 milhões e uma capacidade de investimento público que não ultrapassava R$ 250 milhões por ano. “Enfrentamos a mais larga crise econômica da história recente do país, por longos 30 meses, e fizemos o dever de casa, cortando gastos, pagando dívidas, enfrentando os desperdícios para chegarmos ao início do segundo mandato já com uma situação de segurança financeira para realizarmos as grandes obras que Manaus necessita”, disse o prefeito.

Em 2020, com o equilíbrio fiscal assegurado e a Previdência sanada e premiada por sua gestão, a capacidade de investimento superou a casa de R$ 1 bilhão, graças ao bom nome da Prefeitura de Manaus junto às instituições financeiras nacionais e internacionais. “Tínhamos grandes planos e recursos para fazer uma revolução urbana em 2020, mas veio a pandemia da Covid-19 e tivemos que focar nas medidas de proteção às vidas das pessoas e de redução de gastos para fazer frente a uma queda de arrecadação que se avizinhava de forma brutal”, lembrou o prefeito.

Arthur reforçou que foram necessárias medidas duras para proteger a população e também dar continuidade ao processo de desenvolvimento da cidade. “Fizemos um grande esforço durante o período da pandemia para salvaguardar as pessoas, proteger nossos servidores, sendo um dos primeiros órgãos públicos do país a adotar o home office, reduzir os gastos públicos com cortes e repactuação de contratos, e ainda assim, manter a prefeitura funcionando e as obras acontecendo na cidade, como os complexos viários, as obras de mobilidade urbana, de urbanismo, de esporte e lazer. De fato, Manaus virou o jogo e mesmo com pandemia, estamos fazendo a grande revolução urbana que planejamos”, afirmou.

Continua depois da Publicidade

A revista também lembra a atuação do prefeito como o grande articulador do movimento “SOS Amazônia” e a principal voz em defesa da região amazônica, dos índios e das populações tradicionais da floresta que foram gravemente atingidos com a pandemia. “Fiz e faço o que um bom gestor deve fazer. Exerci o papel do líder que a cidade, o Estado e o país tanto precisavam”, resumiu Arthur Virgílio.

* Com informações da Assessoria de Imprensa