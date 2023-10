Manauscult é cobrada sobre promessa de reembolsar prejuízos de permissionários do evento Sou Manaus 2023: ‘só sabe enrolar’

Notícias de Manaus– O ressarcimento de prejuízos que permissionários tiveram no evento “Sou Manaus Passo a Paço 2023”, realizado em setembro, foi cobrado pelo vereador William Alemão, durante Sessão Plenária da Câmara Municipal de Manaus da última terça-feira (17/10).

De acordo com o parlamentar, foi prometido aos permissionários que a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), responsável pelo evento, arcaria com os possíveis prejuízos causados pela logística confusa do evento, que interferiu nas vendas dos produtos.

Em uma reunião com o titular da Manauscult, Osvaldo Cardoso, e o articulador do Prefeito, Walfran Torres foi firmado um contrato, porém, até o momento os permissionários não tiveram acesso às cópias assinadas, o que tem gerado incertezas quanto ao cumprimento da promessa feita.

O evento “Sou Manaus Passo a Paço 2023” aconteceu há 45 dias, e a conversa entre os permissionários e o Secretário da Manauscult ocorreu há 32 dias. Neste encontro, ficou estabelecido um prazo de 15 dias para que o impasse fosse solucionado.

Segundo o vereador William Alemão, a logística confusa do evento impactou diretamente nas vendas dos produtos. Os permissionários alegam ter sofrido prejuízos e contam com a promessa de reembolso por parte da Manauscult para minimizar as perdas.

Nas redes sociais uma das permissionárias se manifestou pedindo ajuda do prefeito David Almeida sobre o caso.

“Prefeito não vou lhe marcar pq o senhor me bloqueou, mas lhe peço faça logo o reembolso dos barraqueiros que ficaram no prejuízo no grandioso Sou Manaus Passo a Paço porque a Manauscult só sabe enrolar amanhã é o último dia de inúmeras promessas de reembolso”, declarou.

Até o momento, a Manauscult não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Porém, com a cobrança feita pelo vereador e a pressão dos permissionários, espera-se que em breve a instituição se posicione e forneça os esclarecimentos necessários.

Para os permissionários, o reembolso prometido é extremamente importante. Eles contaram com a palavra da Manauscult para investir em seus produtos e, agora, esperam que a instituição cumpra com o acordo firmado.

Os empreendedores gastronômicos investiram alto para colocar suas bancas de venda no festival Sou Manaus, desembolsando entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. No entanto, muitos deles tiveram um retorno financeiro muito abaixo do esperado, faturando apenas R$ 700.

Redação AM POST*