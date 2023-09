Manauscult é criticada por falhas na acessibilidade para pessoas com deficiência no #SouManaus 2023

Manaus/AM– O “#SouManaus Passo a Paço 2023”, foi criticado por falhas de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcDs). Apesar da Fundação de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que organiza o evento, tentar vender imagem de um festival inclusivo, tiveram reclamações.

A Manauscult informou que entre crianças, jovens e adultos a expectativa do festival era receber entre 10 mil e 15 mil PcDs durante os três dias do “#SouManaus Passo a Paço 2023”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Neyrimar Furukawa, emitiu uma nota pública dizendo que as PcDs que participaram do festival “enfrentaram desafios significativos relacionados à acessibilidade”. Por exemplo, no primeiro dia do evento não havia intérprete de Libras.

Furukawa também afirma que chegou a enviar ofício para o presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, mas não foi respondido.

“Nós, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Manaus, acreditamos que é urgente e essencial que o poder público reconheça e respeite os direitos das pessoas com deficiência, garantindo acessibilidade plena em todos os eventos públicos. Não estamos buscando favores ou privilégios, apenas a execução de nossos direitos fundamentais“, destacou em nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE