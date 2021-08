Manausluz é notificada para solucionar problema de iluminação na principal via de acesso ao bairro Novo Aleixo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a empresa ManausLuz por problemas na iluminação pública no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. A medida atende a uma determinação do prefeito David Almeida de assegurar uma maior eficiência à prestação dos serviços públicos essenciais.

No documento enviado à concessionária, a Agência Reguladora deu um prazo de 24 horas para que a empresa resolva o problema da falta de iluminação na avenida Natan Xavier e alameda Alphaville Leste. As duas principais vias do bairro são bastante utilizadas pelos moradores para a prática de atividades esportivas e de lazer, principalmente à noite.

Conforme levantamento da Diretoria de Gestão Energética e Iluminação Pública da Ageman, a falta de luminosidade nas duas vias teria sido causada por uma tentativa de furto de cabos.

“Houve uma tentativa de furto de cabos em alguns pontos. A empresa está fazendo a recuperação dos cabos partidos e está refazendo as conexões. Nós estamos acompanhando a execução do serviço”, informou o diretor da Ageman, Everaldo Leal.

De acordo com o contrato de concessão do serviço de iluminação pública firmado entre a Prefeitura de Manaus e a empresa ManausLuz, a concessionária tem até 24 horas para restabelecer os problemas de iluminação pública em vias principais. Nas demais, o prazo é de 48 horas.

A Ageman informa que os problemas envolvendo a iluminação pública devem ser registrados primeiramente no aplicativo Manaus Mais Luz ou no número 0800-201-0001. Nos casos em que a empresa não solucionar a questão em até 48 horas, o usuário deve acionar a Ouvidoria da Ageman pelo 0800-092-3511, WhatsApp 98842-5821, site www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria ou via e-mail [email protected]

Nos últimos oito meses do ano, a Ouvidoria da Ageman registrou 50 demandas de usuários sobre os problemas envolvendo a iluminação pública da capital. Foram emitidas ainda 13 sanções contra a empresa.