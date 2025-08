Manaustrans bloqueia avenida de fábrica para impedir acesso de curiosos e facilitar ação dos bombeiros

Notícias de Manaus – A Manaustrans (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) interditou, na tarde desta terça-feira (5/8), a Avenida Flamboyant, no Distrito Industrial II, onde ocorre o incêndio de grandes proporções na fábrica da Effa Motors. A medida foi tomada para evitar a aglomeração de curiosos e garantir que o Corpo de Bombeiros atue com segurança e rapidez no local.

De acordo com agentes da Manaustrans, o bloqueio é essencial para impedir o trânsito de veículos e pedestres que, ao se aproximarem da área do incêndio, podem colocar suas vidas em risco e atrapalhar a logística de combate às chamas. Viaturas, caminhões-pipa e brigadistas precisam de livre circulação para atuar com eficiência.

Mesmo com o risco evidente, dezenas de pessoas tentaram se aproximar para registrar imagens e vídeos da fumaça densa, que ainda pode ser vista de diferentes regiões da cidade. Por isso, a recomendação das autoridades é clara: evite se deslocar até o local.

O incêndio segue sem previsão de controle total, e barulhos de explosões continuam sendo ouvidos, devido à presença de materiais inflamáveis na estrutura da fábrica. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem em alerta.