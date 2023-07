Manifestação é organizada para pedir veto de PL de vereador que pretende construir posto de combustíveis em área ambiental de Manaus

Uma manifestação está programada para acontecer na segunda-feira (10), em frente a sede de Prefeitura de Manaus, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, para pedir ao prefeito David Almeida que vete o Projeto de Lei PL nº 582/2021, de autoria do vereador e empresário ligado ao setor de combustíveis, Diego Afonso (União Brasil), que solicita a exclusão de um trecho da Área de Proteção Ambiental (APA) Floresta Manaós, no bairro Coroado, na zona leste, para construção na localidade de um posto de combustíveis da empresa IBK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, que já foi denunciada por suspeita de irregularidades em licitações e contratos.

O PL tramitava há dois anos no legislativo e agora com a aprovação recente na Câmara Municipal de Manaus (CMM) foi encaminhada para a sanção do prefeito de Manaus David Almeida, que é o único que pode vetar a proposta.

Com a efetivação da lei em vista, moradores próximos à APA Manaós, localizada na Alameda Cosme Ferreira, no Conjunto Acariquara, bairro Coroado, Zona Leste, e ativistas da causa ambiental temem pela manutenção do sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), espécie em risco de extinção, considerada símbolo da capital amazonense e que integra a lista de animais ameaçados de extinção no País.

De acordo com moradores da área, desde 2018 existem tentativas de construção deste posto de combustíveis, que é visto pelos populares como uma perda irreparável de área verde além de possivelmente causar problemas de saúde e segurança para os moradores da localidade.

Na proposta do vereador, consta a assinatura de oito moradores do Conjunto Acariquara, sendo apenas sete deles favoráveis à construção do posto. O local tem mais de 100 famílias que vivem na área.

