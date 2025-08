Manifestantes se reúnem na Ponta Negra em protesto contra o governo Lula e o STF em Manaus

Os organizadores esperam que essa mobilização inspirada pelo amor à liberdade gere mudanças significativas no cenário político do Brasil.

A manifestação, marcada por um clima de determinação e esperança, reúne pessoas de todas as idades, unidas pelo desejo de um Brasil mais justo. “Convoco todos os manauaras que amam a sua liberdade. Se você ainda está em casa, venha para cá! Ainda dá tempo de fazer parte deste movimento lindo. Embora esteja esfriando, o que realmente importa é que estamos unidos para mostrar nossa força. É hora de acordar, especialmente quando você perceber que não pode mais se comunicar com seu próprio filho ou expressar suas opiniões. Precisamos agir agora, pois, como vimos na Venezuela, esperar pode significar ficar desarmado e sem opções. A hora de lutar pela nossa liberdade é agora!” concluiu a Deputada.

Notícias de Manaus – Na tarde deste domingo, 3 de agosto, a Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus está sendo palco do movimento ‘Reaja Brasil’ contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes. Os manifestantes, que se uniram em busca de anistia para os prisioneiros do 8 de janeiro, destacam a importância de se fazer ouvir em tempos de crise.

