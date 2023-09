Manipulação na entrega de ingressos do Sou Manaus 2023 gera confusão e deixa donos de portais de notícias indignados

Manaus/AM– Donos de portais de notícias locais, parceiros da Prefeitura de Manaus, alegaram ter recebido a promessa de ingressos para cobertura jornalística, do festival #SouManaus Passo a paço 2023, organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), mas foram surpreendidos na noite dessa terça-feira (5), dia do show do DJ David Guetta, com a quebra dessa promessa de última hora, o que gerou indignação.

O incidente ocorreu durante uma acalorada discussão na Manauscult, órgão responsável pela cultura do município, com o subsecretário da Secretaria Municipal de Comunicação, Hudson Braga. Na ocasião, Braga justificou a mudança na entrega dos ingressos alegando seguir ordens superiores, fazendo referência ao prefeito de Manaus David Almeida.

Esse episódio, no entanto, não é isolado e faz parte de um histórico de secretários de comunicação que frequentemente desrespeitam a imprensa manauara. Hudson Braga já atuou como diretor de comunicação da Câmara Municipal de Manaus (CMM), durante o comando do vereador David Reis (Avante), e esse período ficou marcado por inúmeras polêmicas e escândalos, sendo uma das mais notórias a envolvendo a construção do “Puxadinho”.

Esse incidente levanta preocupações sobre a transparência e o tratamento dado aos parceiros da administração municipal no contexto do evento “Sou Manaus Paço a Passo 2023”. Com grandes shows nacionais e internacionais programados, incluindo a apresentação de David Guetta, a gestão do evento está agora sob escrutínio público.

Imprensa desvalorizada

Repórteres credenciados para cobrir o evento relataram diversas dificuldades e situações constrangedoras. Apesar de estarem lá para realizar seu trabalho, eles enfrentaram falta de água, ausência de banheiros adequados e restrições de acesso. Essas condições precárias afetaram não apenas a cobertura das atrações, mas também a saúde e bem-estar dos profissionais.

A repórter Carol Dias, do Portal e CM7 Brasil, relatou que os jornalistas não receberam nem mesmo água para se hidratar durante o evento. A falta de disponibilidade de banheiros também foi um problema mencionado pelo jornalista Mairkon Castro. Ele destacou que a distância até os banheiros dificultou o retorno ao local das melhores imagens. Além disso, foi observado que o preço de uma simples garrafinha d’água chegar a R$5, o que evidencia a falta de preocupação com as necessidades básicas tanto da imprensa quanto da população.

Gestão desorganizada

A falta de planejamento e a mudança repentina no critério de acesso levantaram questionamentos sobre a competência da organização do evento.

Diante das críticas e do mal-estar causado na primeira noite do #SouManaus Passo a Paço 2023, é necessário que a Manauscult tome medidas para evitar problemas similares nas próximas noites do evento.

É fundamental que haja um planejamento eficiente e que sejam adotadas medidas adequadas para garantir a segurança e o conforto do público nos outros dias de festival.

Redação AM POST*