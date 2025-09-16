A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Manutenção asfáltica na Djalma Batista melhora tráfego em um dos principais corredores de Manaus

Serviços de manutenção asfáltica na avenida Djalma Batista buscam melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança.

Por Natan AMPOST

16/09/2025 às 03:00

Notícias de Manaus – A avenida Djalma Batista, considerada um dos corredores viários mais importantes de Manaus, recebeu nesta segunda-feira (15) serviços de manutenção asfáltica realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). A via conecta diferentes zonas da capital e concentra diariamente um dos maiores fluxos de veículos da cidade, tornando-se essencial para a mobilidade urbana.

Segundo a Seminf, as ações fazem parte do calendário contínuo de recuperação e manutenção das principais avenidas da capital, com o objetivo de melhorar a trafegabilidade e reduzir transtornos causados por desgastes na malha asfáltica.

Mobilidade urbana em foco

O vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, acompanhou os trabalhos e ressaltou a importância da intervenção.

— A Djalma Batista é uma das vias mais movimentadas da nossa capital e precisa de atenção constante. Iniciamos esta segunda-feira com ações de manutenção que garantem melhores condições de tráfego e mais qualidade para quem circula por aqui. O prefeito David Almeida nos orienta a manter esse ritmo de trabalho com o olhar voltado a toda a cidade — afirmou.

As equipes da Seminf atuam em diferentes pontos de Manaus, priorizando corredores estratégicos que recebem maior volume de veículos, como forma de garantir fluidez no trânsito e mais segurança para motoristas e pedestres.

Leia também: Pai de criança agredida por oficial do TJAM diz que filho sofre com dores e traumas: “Só quero Justiça”

Repercussão positiva entre comerciantes

Para quem trabalha diariamente na região, a manutenção é vista como um reforço importante para o comércio e para a rotina da população. O comerciante Daniel Lima, de 75 anos, que mantém uma banca na avenida há mais de duas décadas, elogiou a iniciativa.

— Eu trabalho aqui na Djalma Batista há muitos anos e sei como o asfalto faz diferença. É bom ver esse cuidado da prefeitura com a nossa avenida, que é tão movimentada. Só tenho a agradecer — disse.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

