Manutenção elétrica deixa cinco bairros de Manaus sem energia nesta terça-feira (16)

Os desligamentos acontecerão em horários distintos e atingirão ruas específicas.

Por Fernanda Pereira

15/09/2025 às 10:52

Manutenção elétrica deixa cinco bairros de Manaus sem energia nesta terça-feira (16)

Foto: Divulgação/Amazonas Energia

Notícias de Manaus – Moradores de cinco bairros de Manaus terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta terça-feira (16) devido a manutenções programadas pela concessionária, que visam reforçar a rede e garantir maior segurança no abastecimento.

Os desligamentos acontecerão em horários distintos e atingirão ruas específicas em cada região:

  • Parque Dez: entre 08h e 13h, serão afetadas as ruas Dom Souza com Augusto Montenegro, além das ruas A, B, C, D, E e F.

  • Zumbi dos Palmares: das 08h30 às 14h30, a interrupção atingirá a Avenida Perimetral, Avenida Frei Mario Andreazza e as ruas São Francisco, São Pedro, São Paulo, São José, São João, São Lucas e São Marcos.

  • Flores: das 08h às 17h, estarão sem energia a Avenida Torquato Tapajós, Rua Flávio Costa e as ruas numeradas de 3 a 200.

  • Rural: entre 13h30 e 17h, a Estrada do Brasileirinho e o Ramal do Brasileirinho terão o fornecimento suspenso.

  • Lago Azul: das 14h às 17h, serão afetadas a Avenida Arquiteto José Henrique e as ruas de A a Z.

Leia mais em: Carro é consumido por fogo ao lado de posto de gasolina na zona centro sul de Manaus

A concessionária recomenda que moradores e comerciantes desliguem os aparelhos eletrônicos durante o período de interrupção e evitem qualquer contato com a fiação elétrica. O serviço será retomado de forma gradual após a conclusão das manutenções.

