Manutenção elétrica deixa cinco bairros de Manaus sem energia nesta terça-feira (16)

Notícias de Manaus – Moradores de cinco bairros de Manaus terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta terça-feira (16) devido a manutenções programadas pela concessionária, que visam reforçar a rede e garantir maior segurança no abastecimento.

Os desligamentos acontecerão em horários distintos e atingirão ruas específicas em cada região:

Parque Dez : entre 08h e 13h, serão afetadas as ruas Dom Souza com Augusto Montenegro, além das ruas A, B, C, D, E e F.

Zumbi dos Palmares : das 08h30 às 14h30, a interrupção atingirá a Avenida Perimetral, Avenida Frei Mario Andreazza e as ruas São Francisco, São Pedro, São Paulo, São José, São João, São Lucas e São Marcos.

Flores : das 08h às 17h, estarão sem energia a Avenida Torquato Tapajós, Rua Flávio Costa e as ruas numeradas de 3 a 200.

Rural : entre 13h30 e 17h, a Estrada do Brasileirinho e o Ramal do Brasileirinho terão o fornecimento suspenso.

Lago Azul: das 14h às 17h, serão afetadas a Avenida Arquiteto José Henrique e as ruas de A a Z.

A concessionária recomenda que moradores e comerciantes desliguem os aparelhos eletrônicos durante o período de interrupção e evitem qualquer contato com a fiação elétrica. O serviço será retomado de forma gradual após a conclusão das manutenções.